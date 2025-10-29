檢舉亂丟菸蒂4個月進帳12萬元！單件獎金金額曝光 網笑：買雞排都爽

看到超便宜機票，不少人立刻手刀下單，但下一秒若發現「不含託運」，可能會讓人很頭大。一名網友就在Threads發問，「常常看到很多人分享便宜機票，但都是不含託運行李，我想問，真的很多人出國沒帶託運行李嗎？」引發熱烈討論。

2025-10-29 16:12