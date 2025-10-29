檢舉亂丟菸蒂4個月進帳12萬元！單件獎金金額曝光 網笑：買雞排都爽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
環境部「全國菸蒂不落地」政策上路，網友分享檢舉亂丟菸蒂獎金。聯合報系資料照片／記者李柏澔攝影
維護環境需要全民做起，環境部推行「菸蒂不落地」政策，去（2024）年底公告施行後，苗栗縣環保局統計今年1至4月受理的「亂丟菸蒂」檢舉案件有1149件，其中有一名檢舉人在國道3號西湖服務區檢舉了630件，換算下來進帳12多萬。日前也有一位網友分享他收到的檢舉菸蒂獎勵金，引起不少討論。

這位網友在臉書社團「爆怨3公社」貼出一張「114年10月份（第一批）檢舉獎勵金」，只見表格上寫著他檢舉亂丟菸蒂的時間是113年6月21日，附上對方車號、繳款憑證號碼以及罰款金額1200元，因此提撥給原PO獎金120元，扣掉20%稅收24元，他等於拿到96元，這讓他驚訝表示，「原來檢舉丟菸蒂真的有獎金！」

文章曝光後，許多網友回應，「支持，我也想要檢舉這些人」、「政府還要再扣20%稅收，真的很會算」、「在路上騎車，真的很討厭那些隨手抖菸蒂的人」、「檢舉拿個95元，買雞排吃也爽」、「很好呀，一堆人亂丟菸蒂」、「支持這種檢舉」、「各位爭取年終的機會終於來了」、「環保類檢舉都有獎金」、「我也抽菸，但我支持這樣檢舉」、「希望可以一併檢舉邊走邊抽菸的人」、「我覺得邊騎車邊抽菸的人也要罰」。

根據《聯合新聞網》報導，苗栗縣環保局統計今年1至4月受理的亂丟菸蒂件數達1149件，比去年同期的43件增加了27倍。環保局表示，除了亂丟菸蒂的獎金提高，亂丟垃圾包提高為罰鍰50%，每件最高3000元，鼓勵民眾踴躍檢舉，一起打擊街頭亂丟垃圾包。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

