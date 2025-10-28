搭飛機選靠窗好還是走道座位？內行人曝1事是關鍵

出國搭飛機時，會選擇靠窗還是靠走道的座位？一名女網友分享，以前搭飛機總愛坐靠窗位置，能欣賞雲海與夜景，但近期卻偏好坐靠走道位置，覺得「上廁所、活動都方便多了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，以前搭飛機都想要坐窗邊，現在只想坐靠走道的位置，雖然自己不會一直跑廁所，但真的想上廁所的時候，可以不用麻煩到別人，她笑稱「以前我太不懂事了，一直想看窗外風景」。

貼文一出後，不少網友都大讚走道位置很方便，「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰管你什麼落地起飛景色」、「不想麻煩別人，又愛上廁所，永遠選走道+1」、「靠走道感覺空間感更寬一些，靠窗位置比較限縮」、我也覺得坐走道比較自由」、「走道位置越來越槍手」、「碰到在睡覺的，要叫他也不是，不叫他我又出不去，所以我也喜歡加價買走道」。

不過，也有內行人指出，搭飛機選擇座位沒有標準答案，應看「航程長短」決定，「短程的話我喜歡坐窗邊，長途的就會選擇走道邊的位置」。