他曝台灣人吃飯內用「1習慣」 引起大票網友共鳴：很不自在

在外面用餐時，會與陌生人併桌吃飯嗎？一名女網友分享，自己觀察到台灣人好像都不會跟別人併桌，哪怕是客滿也都不會問。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，突然發現台灣人好像不太會跟別人併桌，她舉例在早餐店常常看到一個人坐在四人桌的位置用餐，就算客滿也不會去問能不能併桌。詢問朋友後，大家都說「感覺吃飯是個人時間不應該打擾」，讓她直呼「台灣人很可愛」。

貼文一出後，引起不少人共鳴，紛紛表示「不喜歡併桌，寧可不吃或外帶，但如果是對方詢問，還是會答應」、「之前去一間小吃店，老闆娘到處併桌，同一桌可以三、四個人都互不認識，吃一次就不太想去」、「不會併桌，會慢慢等有位子，不然會吃得很不自在」、「雖然我通常不會拒絕，但我不喜歡別人問併桌，所以我也不太會問別人」、「原則上不介意併桌，但我也不會主動問就是」。

也有部分網友指出例外狀況，「只有在那種美食區，又真的找不到才敢問」、「好像真的不太會併桌，但在美食街人潮爆炸一位難求的時候例外」、「除了好市多跟觀光區外，幾乎沒有想跟別人併桌享用食物，沒位子就外帶」、「超不喜歡併桌，但百貨公司美食街就只能併桌」。