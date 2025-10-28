歐洲執業逾10年！波波牙醫想回台問「能接受嗎」 兩派網友掀論戰

許多台灣人不信任也不支持「波波醫師」在台進行醫療行為，對此一名女網友分享，自己是一名牙醫，在南歐執業超過10年，近期因家庭因素，考慮搬回台灣生活，但她擔心自己的學歷會讓台灣病患產生不信任感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「波波想回台灣工作」為題，指出自己在南歐讀牙醫學位，畢業後為了想要「工作、生活平衡」，一直待在國外，執業超過10年。近期因家庭因素，考量要搬回台灣，對牙醫這份工作有熱忱，所以回台後想國考繼續執業。

原PO進一步說明，自己也很擔心「波波牙醫」的學歷與形象，會讓台灣人排斥，因此好奇發問，「我這樣的經驗，如果大家身為病患是認可的嗎？看牙醫會安心嗎？」

貼文一出後，不少人表示，「妳讀當地班，而且考過語言檢定考到執照，還在當地執業超過10年，其實台灣人還算能接受，但妳要記得把這些經歷寫在學經歷，基本上國外執業過的，台灣醫界相對不會當成波波」、「妳有辦法在當地執業，台灣人的接受度，比一般波波肯定更高」、「是在當地靠實力考上而且能執業的牙醫嗎？如果是的話，妳在台灣診所上寫清楚反而能當廣告」、「我覺得妳不算一般定義的波波欸，因為妳是跟當地人一起競爭，不是國際班，加上有在當地執業的資格」、「其實執業10幾年經驗該有的都有了，不是特殊情況或者大手術的話，並不會特別在意學歷」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我會查學歷，看到是波還有西之類的，那間診所直接拒絕往來戶，抱歉」、「只要是波波地區的醫生，一律跳過」、「還是不想給波波看」、「洗牙還可以，其他就算了」。