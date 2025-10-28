日本女高中生擠爆霞海城隍廟 全網笑翻：月老也有海外業務

大稻埕是不少外國觀光客來台，感受老台北風情的景點之一。一名網友分享，近期在台北霞海城隍廟外發現大批日本女高中生聚集，疑似把「拜月老」列入畢業旅行行程。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，可以發現台北霞海城隍廟前人潮擁擠，連騎樓下都站滿穿著制服的日本女高中生，讓他驚呼「原來霞海城隍廟，是日本高中生畢業旅行的景點了」。

貼文一出後，不少人都表示「月老的海外業務超好笑」、「追求愛情的路上不分國籍」、「就跟我們去日本會跑去神社一樣啊」、「這樣月老要先去跟文昌帝君學日文了」、「因為日本沒道教，所以城隍對日本人來說很妙」、「回國後全班都有另一半，老師會不會發瘋？」、「日本妹子都慕名來拜月老了」。

此外，也有部分網友回應，「我前幾天住萬華的飯店，剛好也遇到日本學生畢旅，剛好就是龍山寺那邊」、「上次去就看到很多日本人了，霞海城隍廟附近真的很好逛」、「早就是了，去大稻埕比九份、西門町好玩多了」、「難怪今天板橋車站那麼多日本人，搞不好是同一團」。