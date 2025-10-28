機車停戶外一晚被亂塞垃圾 她清理後赫見1物驚呼：好愛台灣
台灣治安相當良好，一名女網友分享，近期把機車停在華山一整天，隔天牽車時發現機車置物架放著一杯已經喝完的飲料，本以為是被路人亂丟垃圾，拿起後發現1物品，讓她震驚又感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期把機車停在華山一整天還過夜，第二天來牽車時，發現機車置物架被人放了喝完的飲料杯，原本有點小生氣，沒想到拿起飲料杯後，發現是有好心人幫忙把忘記拔的「機車鑰匙」藏起來，讓她相當感動，直呼「謝謝藏鑰匙超人，我好愛台灣」。
貼文一出後，不少網友都表示「這應該已經是台灣人的默契了，我也曾經鑰匙忘了拔，被好心人放在置物箱」、「之前冬天忘記拔鑰匙，也被陌生人藏在一樣的地方，還用未拆封的暖暖包蓋住」、「之前腳踏車籃子裡面被丟了一堆樹葉，一開始也是有點生氣，結果竟然是路人幫我把我的錢包蓋起來」、「這舉動真的太暖了」、「很好的掩護，路人不會幫忙清垃圾，會清垃圾的只有車主，這樣很安全」、「台灣人打從骨子裡的善良跟溫暖」。
此外，也有部分網友笑稱，台灣人不會偷貴重的東西，「我已經不見3條抹布了」、「我今天才被偷抹布」、「如果放的是鹽酥雞就不一樣了」、「我腳踏車停捷運站前面，籃子裡放三明治，10分鐘後想起來回去拿已經不見了」。
