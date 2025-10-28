機車停戶外一晚被亂塞垃圾 她清理後赫見1物驚呼：好愛台灣

搭乘高鐵時，有些人會為了空間更為寬敞而購買兩個座位。一名男網友發文，稱他於光復節連假最後一天坐南下的高鐵，因行李很多買了兩個座位，但高鐵以人潮眾多為理由開放自由座乘客到他的車廂，一位自由座阿嬤擠到他放行李的座位，他立刻請阿嬤離開，事後他懷疑自己是否「太過份了」，對此，網友們分為兩派，一派認為有花錢買座位自然能請別人離開，另一派則覺得如果能多體諒阿嬤會好一點。

2025-10-28 12:20