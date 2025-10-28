高鐵買2座位放行李…他拒自由座阿嬤坐扶手憂無情 不挺者：沒礙到你

搭乘高鐵時，有些人會為了空間更為寬敞而購買兩個座位。一名男網友發文，稱他於光復節連假最後一天坐南下的高鐵，因行李很多買了兩個座位，但高鐵以人潮眾多為由開放自由座乘客到對號車廂，一位阿嬤擠到他放行李的座位，他立刻請對方離開，但事後他檢討自己是否「太過分了」。對此，網友們分為兩派，一派認為有花錢買座位自然能請別人離開，另一派則覺得如果能多體諒阿嬤會好一點。

一名男網友在Dcard發文，表示在光復節連假最後一天，他搭乘高鐵南下，因為行李有點多，他一個人買了兩個位置，一個靠窗一個靠走道，他自己坐在靠窗位置，行李則放在靠走道的位置。搭乘途中，高鐵突然宣布因人潮眾多，臨時開放自由座旅客可以站到對號座車廂的走道。

原PO描述，一名自由座的阿嬤坐到了他靠走道、放行李的座位扶手上，身體幾乎一半擠進來，他立即表示：「這兩個都是我買的座位，可以離開我的座位嗎？」阿嬤聽聞後摸了摸鼻子離開了，他事後也好奇自己是否太過分了，對此詢問網友們的意見。

此文一出，多數網友認為既然花錢買了座位，當然能夠請阿嬤離開，「不會啊，你有花錢欸」、「我也覺得完全不過分，他們如果需要位置，也可以自己買對號座」、「不會，你付錢買的權利，不容侵占」、「你就有付錢啊，哪裡過分」、「我覺得你有付錢就沒問題啊，如果她也有付錢的話，當然有位子坐」。

但也有網友覺得人潮多，如果能多體諒阿嬤會好一點，「蠻過分的，她靠在扶手上又沒礙到你」、「從同理的角度想連假期間高鐵票確實很難買，有些長輩也不太會使用手機或網路訂票，以她的年紀和體力來說，長時間站著可能真的會很吃力，但阿嬤也不該強行坐下」、「想到自己家人最近買不到票只好自由座，如果只是把手我會給靠坐」。