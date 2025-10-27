快訊

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

小S大女兒赴美一年悄悄變了！一PO照火速釣出媽媽留言

押了！台中霧峰白骨命案 凶手今晚被依殺人罪遭法院裁定羈押

億級CEO陳屍信義區豪宅！初驗4毒反應…網揭富人染毒原因：這階級最安分

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，25日晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓。記者李奕昕／攝影
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，25日晚被發現陳屍台北市信義區某社區大樓。記者李奕昕／攝影

台北信義區豪宅命案掀熱議！37歲CEO與25歲女子陳屍家中，初驗驗出4種毒品反應。由於死者身家上億、出身企業家庭，卻疑似因短時間混用毒品喪命，引起一片譁然。就有網友對此疑惑，拋出「為何有錢人才會吸毒」這個疑問，有人認為富人為追求刺激、尋找快感才會鋌而走險，也有人感嘆「吸毒現象M型化，反而是中產階級最安分」。

37歲陳姓男子與25歲曾姓女子，25日晚間被發現陳屍於台北市信義區一處豪宅。警方在現場查獲粉末、藥錠及電子煙彈等物品，經27日初驗，分別檢出K他命、喵喵、FM2及大麻等4種毒品反應，初步研判可能因短時間內大量或混合施用導致死亡。

據了解，陳男為某創業投資公司執行長，公司資本額高達9億元，過去也曾在台北東區經營咖啡廳。其臉書時常分享出國旅遊、品嘗美食及參加派對的生活照。陳男父親則是某化妝品包裝公司的創辦人兼董事長，該公司擁有多家國際大廠客戶，後來遭私募基金併購。

消息曝光後，就有網友在PTT上發文直言，明明陳男身家數億，為何會讓自己「吸毒吸到掛掉」。原PO感嘆，自己一直以為接觸毒品者多為經濟拮据的人，沒想到近期爆出的吸毒案件多與富豪或名人有關，「像Toyz、Joeman這些網紅，明明都是身家上億『PR99』的成功人士，卻也跑去碰毒」。讓原PO不禁疑惑，明明有錢人不愁吃穿，能盡情享受生活、品嘗高端美食、環遊世界，「為什麼還要吸毒？」

貼文曝光後掀起熱烈討論，多數網友認為，家境富裕的人在物質上早已獲得滿足，為尋求刺激才會嘗試毒品，「想尋求更刺激的，就是因為有錢所以才會搞些有的沒的」、「有錢有閒，你想得到的都玩過一輪，就想要找刺激感」、「錢能帶來的快樂已經滿足不了他們了」、「因為物質已經滿足不了，不知道追求什麼」、「有些真的壓力大，只要花小錢能搞定壓力，當然買」、「他們是生活中找點刺激，不然太無聊」、「有錢什麼事都想做一下看看阿，有錢到一個程度，再奇怪的東西都會想試試看」。

也有網友分享親身經驗，透露「我親戚家隔壁也是有錢人，還不是在買毒吸毒的，還開雙B名車兩台。怕警察盤查，門口還裝監視器」、「以前在某科學園區，有次晚上參加一個樓頂趴，雖然部分以前都看過，但還是大開眼界，會場大多都是年輕資訊業或灰產業老闆」。

另有人分析，染毒這個現象呈現「M型化」，反倒是中產階級最安分，「M型化，只有乖乖的中產階級不會吸毒」、「有聽說過吸毒也M型化，高端跟低端圈子特別普遍，反倒中間段的人較安分守己」、「中間段安份守己，重學歷有家教，不過按照這M型化，中產階層的人在變少，而且不上不下的他們，雖擁百萬年薪，幾乎都不婚不生。有錢家庭要讓下一代不長歪，要有思想、生活要有重心」、「很多事情是最高端跟最底端會一起做，只有中產不做的，吸毒就是一個。華爾街之狼看過嗎？不靠努力工作營生的人根本不用怕吸毒的負面影響」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吸毒 毒品 中產階級

