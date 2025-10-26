精準掌控鹹度！神人曝迴轉壽司「隱藏吃法」 吸百萬網友朝聖

吃壽司總會因為沾醬油掉入碟中而困擾？別擔心，有網友在Threads上分享「薑片當刷子」的吃法，讓醬料薄薄一層均勻覆蓋，既不弄髒飯底也能精準掌控鹹度。短短10秒示範影片，吸引破百萬次瀏覽，不少網友也紛紛前來效仿。

原PO表示，只要把薑片放進芥末醬油裡浸一下，用餐時夾起薑片，輕刷在生魚片表面再入口，幾乎不會感受到薑味，拿來抹醬非常方便。底下許多老饕也認同這套流程，直呼「每次都沾太多，這招剛好救了我」、「記得刷沒幾片就把薑片吃掉，避免一直泡會太鹹」。

還有人習慣將魚料夾起來沾醬後再放回飯上、改用湯匙背面輕抹，或直接用連鎖店的按壓瓶精準點在魚面。軍艦壽司則流行「互刷法」，用一貫的底部為另一貫抹醬。部分網友笑稱早在日綜、漫畫或築地壽司店就見過這一幕，聯想到「棉花球擦優碘」這段畫面。

不過，壽司究竟如何吃才正統？有人主張醬油只需點在魚面、別讓飯泡鹹；也有人堅持芥末與醬油分開吃，才能保留原味。各派說法雖不同，但「薑片當刷具」的巧思，的確為愛壽司族提供了既優雅又實用的新選項。