快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

精準掌控鹹度！神人曝迴轉壽司「隱藏吃法」 吸百萬網友朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司正統吃法是用魚片那面來沾取醬油。示意圖／ingimage
壽司正統吃法是用魚片那面來沾取醬油。示意圖／ingimage

壽司總會因為沾醬油掉入碟中而困擾？別擔心，有網友在Threads上分享「薑片當刷子」的吃法，讓醬料薄薄一層均勻覆蓋，既不弄髒飯底也能精準掌控鹹度。短短10秒示範影片，吸引破百萬次瀏覽，不少網友也紛紛前來效仿。

原PO表示，只要把薑片放進芥末醬油裡浸一下，用餐時夾起薑片，輕刷在生魚片表面再入口，幾乎不會感受到薑味，拿來抹醬非常方便。底下許多老饕也認同這套流程，直呼「每次都沾太多，這招剛好救了我」、「記得刷沒幾片就把薑片吃掉，避免一直泡會太鹹」。

還有人習慣將魚料夾起來沾醬後再放回飯上、改用湯匙背面輕抹，或直接用連鎖店的按壓瓶精準點在魚面。軍艦壽司則流行「互刷法」，用一貫的底部為另一貫抹醬。部分網友笑稱早在日綜、漫畫或築地壽司店就見過這一幕，聯想到「棉花球擦優碘」這段畫面。

不過，壽司究竟如何吃才正統？有人主張醬油只需點在魚面、別讓飯泡鹹；也有人堅持芥末與醬油分開吃，才能保留原味。各派說法雖不同，但「薑片當刷具」的巧思，的確為愛壽司族提供了既優雅又實用的新選項。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

壽司 壽司郎 藏壽司 迴轉壽司 生魚片

延伸閱讀

新幹線壽司優惠炸裂！ 「一条通」8週年慶「現金券加碼」吃越多賺越多 還有10款壽司「加量不加價」

日本藏壽司再遭惡搞…櫻花妹「醬油瓶對嘴灌」影片瘋傳 總部出手了

爭鮮499吃到飽翻車！奧客「踩1規則紅線」 店員氣到直接收餐

正妹網紅壽司張佳瑩結婚了　「深V婚紗」進場老公正面照曝光

相關新聞

精準掌控鹹度！神人曝迴轉壽司「隱藏吃法」 吸百萬網友朝聖

吃壽司總會因為沾醬油掉入碟中而困擾？別擔心，有網友在Threads上分享「薑片當刷子」的吃法，讓醬料薄薄一層均勻覆蓋，既不弄髒飯底也能精準掌控鹹度。短短10秒示範影片，吸引破百萬次瀏覽，不少網友也紛紛前來效仿。

50嵐甜度表藏玄機！「不要太甜=9分糖」 網笑：長知識了

韓團BLACKPINK前陣子在高雄開唱，Rosé被拍到手拿50嵐飲料，帶動門市訂單暴增。隨著話題持續延燒，就有網友分享自己親眼目睹的趣事，一名女孩點餐時要求「不要太甜」，沒想到店員指著一旁的甜度表回應「好的，9分糖」，讓女孩頓時說不出話來。

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

你有參加過政府單位的抽獎嗎？近期在Threads上，一篇貼文意外掀起討論。發文者透露，許多政府機關其實經常舉辦抽獎活動，但因宣傳預算有限，曝光度不高，多數民眾根本不知道這些「隱藏好康」的存在。

回國前再喝一口！日本高松機場限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客排隊朝聖

打開水龍頭竟然不是水？日本香川縣高松機場推出限定「烏龍麵高湯水龍頭」，讓旅客在登機前也能再喝上一口道地高湯，創意設計掀起網友熱議，不少人直呼「實在是太會行銷」，特地排隊只為親口再嚐香川在地風味。

雨衣界的國民品牌？路上見3騎士穿同款式 內行人讚：真的耐穿

東北季風報到，北台灣連日陰雨，機車族雨衣再度成為通勤焦點。一名網友因為想換新雨衣開始觀察街頭穿搭，結果在路口等紅燈時，巧遇三名騎士穿著同一款螢光黃搭黑色雨衣，畫面宛如制服出勤，貼文曝光立刻引發熱烈討論。

什麼瞬間發現自己長大了？小編分享「3答案」引網共鳴

隨著年紀增長，有些習慣會不知不覺改變，而意識到「自己真的長大了」。新光三越小編近期在網路上分享3個「長大瞬間」的實例。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。