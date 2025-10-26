50嵐甜度表藏玄機！「不要太甜=9分糖」 網笑：長知識了

韓團BLACKPINK前陣子在高雄開唱，Rosé被拍到手拿50嵐飲料，帶動門市訂單暴增。隨著話題持續延燒，就有網友分享自己親眼目睹的趣事，一名女孩點餐時要求「不要太甜」，沒想到店員指著一旁的甜度表回應「好的，9分糖」，讓女孩頓時說不出話來。

原PO在Threads上發文指出，當時排隊買飲料，前方的女孩看著菜單猶豫許久，終於開口點餐。店員依慣例詢問甜度與冰塊是否調整，女孩回答「去冰、不要太甜」，店員邊輸入按鍵邊重複「好的，去冰9分糖」，讓女孩驚訝地說：「不是說不要太甜嗎？」對方則指著櫃台旁的甜度表，上面清楚寫著「不要太甜（9分甜）」，讓她頓時啞口無言。

貼文曝光後引發熱議，有人認為這是店家把模糊的需求變成標準流程，笑稱「終於有人幫店員出氣」。多位曾在飲料店打工的網友留言表示，最怕聽到「不要太甜」、「冰一點」、「一咪咪糖」這種回答，最後還要再追問確認，無奈地表示「每個人對甜的定義不同，講幾分最實際」。

也有人觀察到部分門市可以客製1分糖，甚至0.5分，因為南北部甜度差很大，建議顧客直接報數字避免誤會。另外，部分網友則是第一次注意到這張甜度表，留言「長知識了」、「難怪50嵐可以撐那麼久」，幽默提議可以新增「跟我一樣甜」或是「不要太健康」，也意外讓50嵐的甜度設計成為話題焦點。