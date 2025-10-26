政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

你有參加過政府單位的抽獎嗎？近期在Threads上，一篇貼文意外掀起討論。發文者透露，許多政府機關其實經常舉辦抽獎活動，但因宣傳預算有限，曝光度不高，多數民眾根本不知道這些「隱藏好康」的存在。

原PO發文表示，自己長年參加這類抽獎活動，獎品拿到手軟，從禮券、家電到日用品都抽過，強調這些活動因參加人少，「中獎機率高得嚇人」。而這次農糧署推出的「國產驗證安心GO-蔬活好禮開心抽」活動，只要在指定通路購買「產銷履歷驗證」農產品滿200元，憑發票登錄就能參加抽獎。

不少網友紛紛留言響應，有人認同「冷門活動真的很好中」，也有人哀嘆「你一講大家都知道了，中獎率要打折了」。部分留言則質疑政府抽獎的公平性，擔心會出現「內定或黑箱」情況；還有人指出許多單位雖有行銷預算，但宣傳效果有限，「就算追蹤官方粉專，也很少滑到相關貼文」。

根據農糧署公告，本次活動自9月22日起至11月22日止，凡於無印良品、家樂福、楓康超市、4City’super、全家便利商店等指定通路購買產銷履歷農產品單筆滿200元（含）以上，即可登錄發票參加。獎項包含iPhone 16、產銷履歷蔬菜箱與各通路禮券，活動詳情可至「鮮享農YA－農糧署」臉書粉專或登錄平台查詢。