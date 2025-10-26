快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

聯合新聞網／ 綜合報導
只要符合條件，憑發票登錄就能參加農糧署舉辦的抽獎活動。示意圖／聯合報系資料照
只要符合條件，憑發票登錄就能參加農糧署舉辦的抽獎活動。示意圖／聯合報系資料照

你有參加過政府單位的抽獎嗎？近期在Threads上，一篇貼文意外掀起討論。發文者透露，許多政府機關其實經常舉辦抽獎活動，但因宣傳預算有限，曝光度不高，多數民眾根本不知道這些「隱藏好康」的存在。

原PO發文表示，自己長年參加這類抽獎活動，獎品拿到手軟，從禮券、家電到日用品都抽過，強調這些活動因參加人少，「中獎機率高得嚇人」。而這次農糧署推出的「國產驗證安心GO-蔬活好禮開心抽」活動，只要在指定通路購買「產銷履歷驗證」農產品滿200元，憑發票登錄就能參加抽獎。

不少網友紛紛留言響應，有人認同「冷門活動真的很好中」，也有人哀嘆「你一講大家都知道了，中獎率要打折了」。部分留言則質疑政府抽獎的公平性，擔心會出現「內定或黑箱」情況；還有人指出許多單位雖有行銷預算，但宣傳效果有限，「就算追蹤官方粉專，也很少滑到相關貼文」。

根據農糧署公告，本次活動自9月22日起至11月22日止，凡於無印良品、家樂福、楓康超市、4City’super、全家便利商店等指定通路購買產銷履歷農產品單筆滿200元（含）以上，即可登錄發票參加。獎項包含iPhone 16、產銷履歷蔬菜箱與各通路禮券，活動詳情可至「鮮享農YA－農糧署」臉書粉專或登錄平台查詢。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

農糧署 iPhone 16 發票 產銷履歷

延伸閱讀

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

少加水煮飯就能控糖？ 農糧署揭迷思：比例錯反而更糟

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

相關新聞

50嵐甜度表藏玄機！「不要太甜=9分糖」 網笑：長知識了

韓團BLACKPINK前陣子在高雄開唱，Rosé被拍到手拿50嵐飲料，帶動門市訂單暴增。隨著話題持續延燒，就有網友分享自己親眼目睹的趣事，一名女孩點餐時要求「不要太甜」，沒想到店員指著一旁的甜度表回應「好的，9分糖」，讓女孩頓時說不出話來。

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

你有參加過政府單位的抽獎嗎？近期在Threads上，一篇貼文意外掀起討論。發文者透露，許多政府機關其實經常舉辦抽獎活動，但因宣傳預算有限，曝光度不高，多數民眾根本不知道這些「隱藏好康」的存在。

回國前再喝一口！日本高松機場限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客排隊朝聖

打開水龍頭竟然不是水？日本香川縣高松機場推出限定「烏龍麵高湯水龍頭」，讓旅客在登機前也能再喝上一口道地高湯，創意設計掀起網友熱議，不少人直呼「實在是太會行銷」，特地排隊只為親口再嚐香川在地風味。

雨衣界的國民品牌？路上見3騎士穿同款式 內行人讚：真的耐穿

東北季風報到，北台灣連日陰雨，機車族雨衣再度成為通勤焦點。一名網友因為想換新雨衣開始觀察街頭穿搭，結果在路口等紅燈時，巧遇三名騎士穿著同一款螢光黃搭黑色雨衣，畫面宛如制服出勤，貼文曝光立刻引發熱烈討論。

什麼瞬間發現自己長大了？小編分享「3答案」引網共鳴

隨著年紀增長，有些習慣會不知不覺改變，而意識到「自己真的長大了」。新光三越小編近期在網路上分享3個「長大瞬間」的實例。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

網咖泡麵特別好吃有訣竅？ 前員工曝真正原因：想太多了

網咖泡麵真的有那麼好吃？有網友好奇為何網咖的泡麵總是味道特別好，他觀察後點出4個要點，認為只要掌握好這4點，就可以把很普通的泡麵變得不一樣。貼文引起不少討論，還釣出曾在網咖上班過的網友解釋原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。