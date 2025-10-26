回國前再喝一口！日本高松機場限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客排隊朝聖

打開水龍頭竟然不是水？日本香川縣高松機場推出限定「烏龍麵高湯水龍頭」，讓旅客在登機前也能再喝上一口道地高湯，創意設計掀起網友熱議，不少人直呼「實在是太會行銷」，特地排隊只為親口再嚐香川在地風味。

一名旅客在Threads分享，表示自己托運完行李後，在二樓全家便利商店旁的角落發現這個設計，上頭標示為「空港高湯」。只要打開水龍頭，就能盛出一杯由鰹魚、昆布與小魚乾熬製的香川風烏龍麵高湯。

貼文曝光後短短五天吸引逾15萬次瀏覽，不少網友驚嘆：「第一次看到這種水龍頭」、「夏天還有冷湯版本，超清爽！」、「喝了好幾杯停不下來」；也有人笑說「難怪排隊時一直聞到湯味」、「早知道多帶個保溫瓶」、「逼人再飛一趟的節奏」。

根據高松機場公告，目前館內設有兩處可品嚐「烏龍麵高湯」的地點，國際線出發大廳提供熱湯版本，國內線則有冷湯口味（暫時休止中）。熱湯以鰹魚、昆布、小魚乾調配而成，冷湯則採用香川在地烏龍麵店配方，供旅客在登機前免費試飲，分量有限、用完為止。

網友直呼這是「最懂行銷的機場」，把在地特色玩出新高度，紛紛留言：「連離開的最後一刻都能被香川的烏龍湯包圍，真的太會」、「這樣還能離開香川嗎？不如直接定居算了」。