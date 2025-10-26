快訊

雨衣界的國民品牌？路上見3騎士穿同款式 內行人讚：真的耐穿

聯合新聞網／ 綜合報導
下雨天騎車非常麻煩，雨衣成為機車族最重要的配備。圖／聯合報系資料照
東北季風報到，北台灣連日陰雨，機車族雨衣再度成為通勤焦點。一名網友在臉書發文表示，因為想換新雨衣，開始觀察街頭穿搭，在路口等紅燈時，巧遇三名騎士穿著同一款螢光黃搭配黑色的雨衣，畫面宛如制服出勤，貼文曝光立刻引發熱烈討論。

不少人一眼認出這款是「天德牌」雨衣，直呼是機車族的經典款。內行人指出，這款雨衣防水效果佳、厚度扎實、價格實惠，堪稱高CP值代表；更有騎士分享同款雨衣可穿多年仍耐用，紅黑、螢光黃等配色在雨天能見度高，也提升騎乘安全。

也有使用者從細節面提出建議，提醒購買前最好先試穿，背包族或體型較壯者可放大一至兩個尺寸。部分網友表示，天德牌雨衣的網布內裡不黏身，背部反光條位置設有隱藏透氣孔，褲管藏式鞋套在豪雨中相當實用，但手腕雙層防水效果有限，褲襠縫線偶有滲水，建議可搭配無縫雨褲使用。

還有其他人認為該款略顯厚重，夏天穿起來較悶熱，遇強降雨仍有可能進水，因此推薦Outperform、C2C、mont-bell、BrightDay、YAMAHA及T-TEK等品牌作為替代選擇。

有人形容這款螢光黃+黑色的雨衣是「雨天制服」，遠看像公司團購或警用款式，笑說「撞衫不稀奇，撞雨衣才吸睛」。民眾若打算入手雨具，建議仍以試穿體驗為主，依通勤距離、是否背包與預算，挑選最適合自己的型號與配色。

機車族

