什麼瞬間發現自己長大了？小編分享「3答案」引網共鳴

隨著年紀增長，有些習慣會不知不覺改變，而意識到「自己真的長大了」。新光三越小編近期在網路上分享3個「長大瞬間」的實例。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新光三越小編在社群平台「Threads」表示「什麼時候發現自己長大了？」，更列舉3種狀況，第一，買紅茶時會說「無糖去冰」；第二，買健康餐時會說「飯少」；第三，周年慶購物時會說「不分期」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前討厭無糖綠，現在天天無糖綠」、「應該是發現要開始自己申報所得稅的時候吧」、「拿到第一份工作的薪水時」、「對金錢一進一出有了明顯的糾結」、「吃飯都要來份燙青菜的時候」、「說『現在的小孩齁』」、「熬夜開始會累了，關節會發出聲音了」、「腰痛必需去按摩的時候」。

此外，也有部分網友回應「最後一點不行啦，分期是為了買更多」、「3做不到是不是代表我還年輕」、「沒有第三個選項」、「4刷爸爸的卡，不分期」、「4喜歡的衣服包色處理」。