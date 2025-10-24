快訊

網咖泡麵特別好吃有訣竅？ 前員工曝真正原因：想太多了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人好奇網咖的泡麵為何吃起來特別好吃，有網友就歸納出4個關鍵要點。示意圖／Ingimage
網咖泡麵真的有那麼好吃？有網友好奇為何網咖的泡麵總是味道特別好，他觀察後點出4個要點，認為只要掌握好這4點，就可以把很普通的泡麵變得不一樣。貼文引起不少討論，還釣出曾在網咖上班過的網友解釋原因。

這名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文表示，常聽很多人說網咖裡的泡麵特別好吃，對此他也仔細觀察並且歸納出4個要點：都是用煮的水都用得剛好都會加顆蛋時間都控制得剛剛好。原PO說只要掌握這4點，泡出來的泡麵就是香，尤其是加了蛋，「那顆蛋可說有畫龍點睛之效」。

貼文引起熱議，有人認為單純就只是肚子餓了，「其實只是打電腦打久了，剛好餓了，又不想去外面買」、「其實就是冷飯遇餓人而已，我以前也是每天混網咖玩CS，會覺得特別好吃是因為正在做快樂的事心情好，肚子餓又有泡麵服務自然是津津有味了」、「我覺得是因為你肚子餓了」、「網咖都打到廢寢忘食，肚子餓的時候什麼都好吃」。

還有老饕透露網咖泡麵好吃的秘訣，「時間剛剛好很重要，太早，麵體不夠軟，晚了又太軟」、「蛋要攪散煮到起泡泡，湯頭真的不一樣，還要用快速的爐子」、「應該是用煮的有鍋氣吧？」、「鍋子不能洗是重點」、「水不能多，水多了就不香不鹹了」、「秘訣是加沙茶，一開始麵體丟滾水，快煮1分鐘後再放到碗裡，接著煮蛋。沙茶是靈魂，從煮到上桌，時間控制在兩分半」。

有一名曾在網咖工作過的網友解釋原因，「你真的想多了，我曾經有在網咖（工作）幾年過，煮泡麵並沒有SOP，每個店員也不會交接什麼技巧，純粹就是：不用煮太久，因為很多客人並不會馬上吃；再來是真的純粹是打電腦餓了，會覺得特別美味而已。一包成本10幾塊的麵，賣50元一碗也美味到不行」。

