不想付運費！奧客想免費宅配試吃彌月禮盒 店家怒：付不起就別生小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
宅配示意圖。 圖／ingimage

試吃」是許多店家促銷的手法之一，有些店不只可以現場品嘗，還能寄送試吃品讓客人嘗鮮。有一名經營彌月禮盒、喜餅的網友發文抱怨，遇到奧客申請寄送試吃品，但卻不願意負擔試吃費用，讓他氣憤地說「當作店家營運成本都是天上掉下來的嗎？」貼文也引來不少討論。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，自己有讓客人申請彌月禮盒、喜餅的宅配試吃活動，但會斟酌收取一些費用，偏偏有些奧客認為應該「免費」提供，讓他相當無奈。

他說提供試吃並沒有一定要給多少量，只會適量地給客人嘗個味道，而且宅配到府的運費也不是店家收走，但偏偏這名奧客不想到門市試吃，卻又嫌宅配太貴，讓他氣憤地說「扣除運費1-200元的試吃費用，付不起真的不要生小孩」。

原PO不滿奧客想蹭免錢，又要吃好吃滿，真的異想天開。他說自己只是小工作室，不能跟集團、連鎖店來相比，而且一分錢、一分貨，不應該給1塊錢就要求1萬的品質。

貼文引起熱議，不少人都替原PO抱不平，「我申請的時候該支付多少錢都照付誒，因為這些都是成本，而且都比原售價優惠了」、「我自己申請都覺得試吃價很優惠呀！有些常溫宅配，店家甚至會自己吸收運費欸」、「付不起就別要，偏偏一堆人不懂這個道理」、「看到這種要不願意付錢的都不要接，自己不想要吃虧就要別人賠本給你吃爽的？」、「想吃免費的彌月或月子餐怎麼不去參加婦幼展，使用者付費很正常，覺得貴就不要申請，這些都是成本啊」。

