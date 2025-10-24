下雨天開車該開大燈還是霧燈？警曝正確方式：做錯罰6000元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
下雨天該開大燈還是霧燈，常常是不少車主討論的議題。 示意圖／ingimage
下雨天該開大燈還是霧燈，常常是不少車主討論的議題。 示意圖／ingimage

連日大雨視線不佳，讓不少人開車時特別小心，但雨天開車究竟是要開大燈還是霧燈，常常讓許多車主搞錯。有一名女網友在臉書發文抱怨，她颱風天開車時使用霧燈，結果遭到檢舉，讓她非常不滿；還有車主下雨天在高速公路上看到有4輛車同時開警示燈，也引起不少人對於開車該使用哪一種車燈的討論。

這名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她在颱風天開車回彰化，一路上因為有風雨，因此車速並不快，同時也開啟霧燈，沒想到竟然遭到其他車主檢舉，讓她痛批「吃飽太閒」。貼文也引起不少討論，多數人認為下雨天是開大燈，能見度差才開霧燈，因此不懂原PO是要申訴什麼，但也有網友認為颱風天雨勢大，為何不能開霧燈？原PO事後經過申訴，罰單也撤銷。

另外，有網友在Threads上貼出下雨天高速公路上開車的影片，當時雨勢很大，車輛經過的路面都濺起水花，而影片前方有4輛車同時閃著雙黃燈（警示燈），因為無法辨識前方車輛是否會變換車道，也讓這名網友無奈地說「下雨打雙黃燈最怕遇到這種…」。

影片下方湧入不少留言，其中一位職業駕駛人表示，自己發現台灣人下雨天開車，明明有霧燈不開，卻偏偏要開警示燈，但晚上沒風沒雨也沒霧，卻又喜歡開霧燈照人。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

對於開車遇到天氣不佳的情況下，該開啟哪一種燈，國道公路警察局也曾在臉書上解釋，「霧燈雨霧用，遠燈別亂用；夜間開大燈，換道要打燈」。至於警示燈，警方表示在高速公路或快速道路遇天候不佳情形、臨時停車於路邊時、前方遇到緊急狀況時及車輛有故障情形時，這四種情況下才可以使用警示燈。

根據《道路交通安全規則》109條規定，遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈；非遇雨、霧時，不得使用霧燈。另外根據《道路交通管理處罰條例》第33條第42條規定，在一般道路開車未依規定使用燈光的話，可開罰1,200元以上、3,600元以下罰款；在高速公路、快速道路則可處3,000元以上、6,000元以下罰款。

國道 高速公路 罰單

