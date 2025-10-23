快訊

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

沒出國！她曝成年人超爽「連假行程」 一票人點頭：完全不想出門

聯合新聞網／ 綜合報導
光復節連假自10月24日至10月26日。示意圖／本報資料照片
光復節連假自10月24日至10月26日。示意圖／本報資料照片

10月有多個連假，從教師節中秋節、國慶日，如今又迎來今年重新列為國定假日的「光復節」，自24日至26日為期3天。

不過隨著年紀增長，不少人發現「長大後的連假」已不再是狂歡時光。一名女網友就在Dcard發文笑稱，30歲之後的連假行程變得超宅，但反而充實又療癒。

她表示，10月的連假完全沒有唱歌、喝酒、出國，而是選擇「好好生活」，包括去打電波療程、染新髮色、做深層護髮、斷捨離清出三袋垃圾、補眠睡滿10小時、整理相簿、追劇、吃甜點、按摩、與男友賞夕陽、騎Ubike散步、打掃浴室、逛無印良品等，「雖然看起來很廢，但真的好爽！」

貼文曝光，網友紛紛表示，「我除了躺在床上睡覺，還是躺在床上睡覺」、「我30歲也完全不想出門，現在的快樂就是睡爆」、「連假很適合做醫美，愛死」、「我去做臉、按摩，還去慢跑15公里，剪好幾個月前跟朋友出去玩的影片，好久沒好好休息了」、「好羨慕妳，我也想這麼過，但生了一個小屁孩，現在只剩下顧小孩了」。

連假 光復節 Dcard 教師節 中秋節 國定假日

