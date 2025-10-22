閃兵話題延燒！網友揭「當兵最實用技能」：職場也受用

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，當兵能培養出紀律與耐心。圖／聯合報系資料照
隨著近期「閃兵」事件延燒，從藝人到一般民眾都被點名，兵役制度、公平性與職涯中斷等問題再度成為焦點。PTT問卦板上有網友以「當兵可以學到什麼是職場需要的」為題發文，引來數百則留言，從生活技能到人際處世，幾乎把「軍中人生」重新翻了一遍。

不少人表示，當兵最大的收穫是學會「看人臉色」與「生存之道」。有網友形容，部隊就像縮小版的社會，推、拖、閃、躲、飄成了日常基本功，也訓練出察言觀色、應對上級的能力，認為這些經驗雖然不光彩，卻能幫助自己在職場更懂得進退。

也有網友提到實際面向，指出駕駛、修繕、煮飯、刷油漆等工作，讓人學會動手處理問題，或是在固定作息、體能操練下，培養出紀律與耐心，甚至直言，「能撐過部隊，出社會就沒什麼難的」。

反方意見則認為，軍中環境落後、規定僵化，真正能帶走的東西有限。部分人抱怨，把被迫忍耐包裝成「磨練」太過牽強，反而助長服從與消極的文化，強調成熟與否應取決於個人教育與經驗，與是否服役無關。

總而言之，有人肯定這段經歷能培養抗壓與紀律，也有人認為只是浪費時間與精力。無論評價高低，軍旅生活對台灣男性仍是一段難以忽視的共同經歷，也反映出台灣社會對責任、紀律與成長的不同見解。

