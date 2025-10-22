快訊

員工旅遊「墾丁改日本」掀論戰！林氏璧揭2殘酷真相：非常不公平

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友分享，公司原本規劃到墾丁4天3夜員工旅遊，卻因預算「不足」改飛日本5天4夜，引爆「國旅比出國還貴」的熱議。 示意圖／ingimage
近日一名網友分享，公司原本規劃到墾丁4天3夜員工旅遊，卻因預算「不足」改飛日本香川5天4夜，引爆「國旅比出國還貴」的熱議，不過屏東地方觀光業者與縣府隨即反駁，強調部分網友言論以偏概全，呼籲勿讓惡意輿論摧毀國旅形象。對此，日本旅遊達人、前台大醫師林氏璧（本名孔祥琪）也發表看法。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，雖然他曾轉發相關員工旅遊話題，但其實從未親自比較過國旅與墾丁的價格，因為對當地並不熟悉，「只去過一次，還是為了參加醫學會議」，自認沒有資格評論。他也坦言，將墾丁與日本旅遊放在同一標準衡量，「其實是非常不公平的比較」。

林氏璧進一步分析指出，國內外旅遊的主要客群地理條件差異極大，導致比較結果失真。他舉例，對北部民眾而言，搭飛機前往沖繩反而比南下墾丁更近、更便利；相對地，墾丁原本就以中南部旅客為主要消費族群。換言之，地緣上的不平衡讓北部與南部民眾對旅遊體驗產生截然不同的感受。

他也進一步指出，若單就住宿費用來看，墾丁與日本在假日期間價格其實都偏高，差別在於多數台灣人出國遊玩時會選擇請假，享受平日房價的優惠；反觀國內旅遊，通常集中在週末與連假，不僅住宿費高、交通易塞，還常遇到人潮爆滿，整體旅遊體驗自然大打折扣。

林氏璧也提到，網路上流傳已久的「窮得只能去日本」梗，常讓墾丁莫名成為被嘲諷的對象。不過他強調，國旅與出國旅遊其實不應相互比較，兩者定位與族群不同，各自都有獨特的魅力與市場。

