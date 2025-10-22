藝人閃兵掀波！未來BMI值45以上才免當兵 網驚：180公分要150公斤

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，內政部役政司長沈哲芳今天（22日）在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役，高血壓則需要住院檢查，達到心臟、器官有實質病變才能免役。消息一出，引發網友驚呼，「身高180公分要150公斤才可BMI值45」。

根據《聯合新聞網》報導指出，沈哲芳受訪表示，現在已經在研議，針對整體體位標準193項逐項檢討，還必須找醫學會協商，未來BMI值在15至45之間都必須服役，過去扁平足則是足弓角小於168度就免役，但可以成為替代役。

至於被問到「會不會有人靠增胖來免役？」沈哲芳則回應「這次體位修正把BMI提升到必須達45才能免役，因此透過增重方法達到免役幾乎不可能」。而消息一出，引發PTT網友熱烈討論，「BMI值之前只要35真的太寬鬆了」、「BMI值35跟45差了30-40公斤」、「這BMI感覺一般人都達不到，太狠了」、「身高180公分要BMI值45以上，要150公斤，誰可以？」、「BMI值35以上、45以下是最害怕的吧」、「這身材進去操練，可能也會出事倒霉吧？」

也有網友幽默表示，「我朋友體重破百，進入關西營隊當減肥營，2月瘦到80公斤」、「體重破百就是高危險族群，120公斤以上進去，國家免費幫你瘦身，不錯吧！」、「進去只要靠調節飲食就瘦了」、「BMI值45根本沒有軍服可穿吧？」；還有人認為應該有更實質做法，如「過胖役男應該每年重驗，減下來就回去當兵」、「基本上免役全改為替代役不就好了嗎？」