快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人閃兵掀波！未來BMI值45以上才免當兵 網驚：180公分要150公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部為避免役男蓄意增重逃避兵役，擬提高免役門檻，未來BMI值要達到45才可免役，引來網友熱議。示意圖／ingimage
內政部為避免役男蓄意增重逃避兵役，擬提高免役門檻，未來BMI值要達到45才可免役，引來網友熱議。示意圖／ingimage

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，內政部役政司長沈哲芳今天（22日）在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役，高血壓則需要住院檢查，達到心臟、器官有實質病變才能免役。消息一出，引發網友驚呼，「身高180公分要150公斤才可BMI值45」。

根據《聯合新聞網》報導指出，沈哲芳受訪表示，現在已經在研議，針對整體體位標準193項逐項檢討，還必須找醫學會協商，未來BMI值在15至45之間都必須服役，過去扁平足則是足弓角小於168度就免役，但可以成為替代役。

至於被問到「會不會有人靠增胖來免役？」沈哲芳則回應「這次體位修正把BMI提升到必須達45才能免役，因此透過增重方法達到免役幾乎不可能」。而消息一出，引發PTT網友熱烈討論，「BMI值之前只要35真的太寬鬆了」、「BMI值35跟45差了30-40公斤」、「這BMI感覺一般人都達不到，太狠了」、「身高180公分要BMI值45以上，要150公斤，誰可以？」、「BMI值35以上、45以下是最害怕的吧」、「這身材進去操練，可能也會出事倒霉吧？」

也有網友幽默表示，「我朋友體重破百，進入關西營隊當減肥營，2月瘦到80公斤」、「體重破百就是高危險族群，120公斤以上進去，國家免費幫你瘦身，不錯吧！」、「進去只要靠調節飲食就瘦了」、「BMI值45根本沒有軍服可穿吧？」；還有人認為應該有更實質做法，如「過胖役男應該每年重驗，減下來就回去當兵」、「基本上免役全改為替代役不就好了嗎？」

BMI 免役 役男 閃兵案 內政部

延伸閱讀

南韓藝人逃兵＝社死！他直指台灣1男團湊不出退伍令 怒批：標準太低

老客人就隨便對待？ 女抱怨和美髮師熟了出現1狀況：超鬱悶

夫妻年收270萬想買3000萬中古屋 怕變月光族：該咬牙買嗎？

咖啡加「這款油」助燃脂、提神又穩糖！醫師曝每天5克最有效

相關新聞

藝人閃兵掀波！未來BMI值45以上才免當兵 網驚：180公分要150公斤

藝人閃兵案持續爆發，國防部、內政部也修正役男體位判定標準，內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役，高血壓則需要住院檢查，達到心臟、器官有實質病變才能免役。而消息一出，也引發網友驚呼「身高180公分要150公斤才可BMI值45」。

老客人就隨便對待？ 女抱怨和美髮師熟了出現1狀況：超鬱悶

跟美髮師越熟會被隨便對待？一名女網友抱怨，她最近發現只要在同一間美髮店，固定給同樣的設計師服務，一開始對方都會很用心處理，後來那份細心被熟悉感取代，就會越來越隨便，讓她感嘆「原來以前自己覺得很婆婆媽媽、很奧客的客人，可能是吃過悶虧的人」。

喝兩口就沒了！他好奇「超迷你保溫杯」誰在用 網指1族群必備

超迷你保溫杯的用途是什麼呢？一名網友發文，曬出120毫升的超迷你保溫杯照片，好奇廠商發明此物的意義何在，「到底誰會用？」，對此，不少網友紛紛表示因為飲水機遍布，到處都能裝水，無論是老人吃藥、出門逛街或去機場帶迷你保溫杯都非常方便。

年輕人拄拐杖一上車…優先席阿婆秒讓座 網讚：太暖了

優先席爭議一直造成年輕世代與老年世代的衝突，先前有白髮婦人要求年輕人讓座，甚至出現民眾大打出手的情況。然而近日有位網友表示，他看到一名受傷的年輕乘客拄著拐杖進入捷運車廂，這時坐在優先席的老婦人馬上讓座，讓他大讚「大家不應該只看到要求讓位的那些新聞」。

《影后》楊謹華金鐘封后 網笑「它」才是真正贏家

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，戲劇節目女主角獎由《影后》的楊謹華奪下，終於圓夢封后。她上台致詞時感性表示：「我等了18年，今天謝謝命運給我這個肯定。」更鼓勵仍在努力的演員：「不是不夠好，只是那道燈還沒照到你身上，等它照到時，記得抬起頭。」

總是在找待轉標誌！騎士怒批機車左轉規則亂到爆：轉個彎像打二戰

台灣的機車左轉規則長年被騎士們詬病。近日，就有網友在Dcard上抱怨…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。