老客人就隨便對待？ 女抱怨和美髮師熟了出現1狀況：超鬱悶

跟美髮師越熟會被隨便對待？一名女網友抱怨，她最近發現只要在同一間美髮店，固定給同樣的設計師服務，一開始對方都會很用心處理，後來那份細心被熟悉感取代，就會越來越隨便，讓她感嘆「原來以前自己覺得很婆婆媽媽、很奧客的客人，可能是吃過悶虧的人」。

這名女網友在Dcard發文表示，自己是個比較內向的人，最近發現美髮師對她的頭髮隨意剪，她不敢當下表達不滿，只能帶著一點鬱悶，心不甘情不願地回家。回家後，原PO轉念一想，認為「要練習把不滿意的事情直接說出來」，不要讓自己受委屈。

原PO感嘆以前覺得「很婆婆媽媽、很奧客」的人，可能跟自己的經歷一樣，或許是吃太多悶虧，才開始學會為自己發聲，她也自嘲「看來我也邁入不內耗、敢說需求的階段了」。文末原PO好奇問，「有人也有這樣輕熟齡的感觸嗎？」

文章曝光後，許多網友很有共鳴表示，「真的，我也遇過幾個這樣，一開始都很棒，熟了以後就各種失控」、「不只美髮，美甲也是」、「按摩師也會這樣做，當她發現妳沒業績可做，就很隨意了」、「健身教練也會每次少教個4-5分鐘，好幾堂下來都不知道損失多少錢了」、「我的皮拉提斯老師整個狂聊猛聊，又貴得要死」、「美髮師真的會這樣，很愛學新的款式試在我頭上，請他照我說的做，又說一堆我髮質不適合」、「真的，我前一個設計師連吹頭髮都一直燙到我頭皮」、「我還遇過那種聊天聊到剪超過一開始要的長度」、「很多設計師為了加薪，後來變成開始推銷產品或服務」。

不過也有人提供解法，「一直當個很機車的人，不講話、臭臉，得到的服務就很好，結束冷冷說個謝謝就好」、「我去美髮店絕對不聊天，不要製造讓他們熟悉的感覺」、「很多人去做美甲、燙頭髮都會帶點心給美甲師、美髮師，我覺得都不必要」、「我都不太跟從業人員聊天以免變熟，秉持我出我的錢，對方出他的專業」。