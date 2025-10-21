喝兩口就沒了！他好奇「超迷你保溫杯」誰在用 網指1族群必備

超迷你保溫杯的用途是什麼呢？一名網友發文，曬出120毫升的超迷你保溫杯照片，好奇廠商發明此物的意義何在，「到底誰會用？」。對此，不少網友紛紛表示因為飲水機遍布，到處都能裝水，無論是老人家吃藥、出門逛街或去機場，帶迷你保溫杯都非常方便。

一名網友在Threads發文，PO出數張超迷你保溫杯的照片，困惑地問：「發明這個到底誰會用？」並表示用此保溫杯喝水，喝兩口就沒了，很好奇買此商品的客群究竟是誰？是否是因為要「吃藥」才買那麼小的保溫瓶。

此文一出，有網友表示曾特地詢問專櫃小姐，對方回應買迷你保溫瓶的人，通常是想放口袋裡隨身攜帶，或者是包包很小，無法裝下太大的保溫瓶。況且現在追求簡便出門的人很多，到了冬天，也可以裝熱飲小口小口喝，小容量就夠用了。

也有網友認為迷你保溫杯特別適合年老的族群，可以用來吃藥，攜帶也方便，「老人的最愛，老人都喜歡身上放水口渴喝，包包又不重，喝完再去跟店家要溫水延續它的生命」、「我阿公有洗腎，不能攝取太多水分，口乾時要喝一點點潤潤喉，拿這個就很適合，有時候是拿來吃藥」、「放包包也不會笨重，結構簡單好清潔，隨著年紀增長之後就會自然覺得它如何適合自己了」。

也有網友指出台灣飲水機眾多，很適合迷你保溫杯，「這個台灣超適合，因為到處都有飲水機」、「自從發現飲水機到處都有後就不覺得這個東西廢了，反而超好用，隨時都喝一兩口不用扛一兩公升」、「如果去圖書館之類有飲水機的地方，隨時都可以裝水的話，就不用帶太大的」。