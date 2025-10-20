快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

年輕人拄拐杖一上車…優先席阿婆秒讓座 網讚：太暖了

聯合新聞網／ 綜合報導
優先席造成年輕世代與老年世代的衝突，然而有一名網友卻看到老人讓座給拄拐杖的年輕人，讓大家直呼「太暖了」。示意圖／報系資料照
優先席造成年輕世代與老年世代的衝突，然而有一名網友卻看到老人讓座給拄拐杖的年輕人，讓大家直呼「太暖了」。示意圖／報系資料照

優先席爭議一直造成年輕世代與老年世代的衝突，先前有白髮婦人要求年輕人讓座，甚至出現民眾大打出手的情況。然而近日有位網友表示，他看到一名受傷的年輕乘客拄著拐杖進入捷運車廂，這時坐在優先席的老婦人馬上讓座，讓他大讚「大家不應該只看到要求讓位的那些新聞」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享影片，只見畫面中男乘客從左邊車門上車，他手持柺杖，一跛一跛的進入捷運車廂，而他準備要拉優先席上面的吊環時，坐在優先席的老婦人馬上站起來讓位，這位男子也點頭致謝，隨後婦人走到別的座位。

目擊整段暖心過程的原PO寫下「好人好事能在這裡廣為流傳嗎？一樣是老人，大家不應該只知道要求讓位的那些新聞而已」。文章曝光後，許多網友大讚「真的有感動到」、「台灣社會應該多報一點正面的能量」、「這種長輩才值得人尊重」、「我老婆懷孕搭火車時，也很多人讓位給她，還是有很多有愛心的人」、「這才是優先席存在的意義」、「真的很多阿嬤人很好」、「這個媽媽年紀這麼大，還有同理心，太加分了」。

而影片中被讓座的主角也在留言表示，他是車禍骨折需要拄拐杖，近期才恢復到可以自己搭大眾運輸工具，目前可以走比較快，但左腳不能負重超過體重50%，然而最近他搭捷運的心得是「台灣真的是很有愛的環境」，他回憶當時坐在優先席的阿嬤讓他坐，原本他覺得有點不好意思，但斜眼看到對面還有位置，阿嬤也改走過去坐下，因此他才感激地坐下了。

優先席 讓座 暖新聞

延伸閱讀

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

履歷充實、面試機會少…她懷疑「照片太兇」害的 人資說真話

2同事生子後離職…他疑惑「請育嬰假多可怕？」 過來人：這類職場無敵

多吃魚油膠囊就能降血脂？ 醫師曝：大量吃反增加1健康風險

相關新聞

年輕人拄拐杖一上車…優先席阿婆秒讓座 網讚：太暖了

優先席爭議一直造成年輕世代與老年世代的衝突，先前有白髮婦人要求年輕人讓座，甚至出現民眾大打出手的情況。然而近日有位網友表示，他看到一名受傷的年輕乘客拄著拐杖進入捷運車廂，這時坐在優先席的老婦人馬上讓座，讓他大讚「大家不應該只看到要求讓位的那些新聞」。

《影后》楊謹華金鐘封后 網笑「它」才是真正贏家

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，戲劇節目女主角獎由《影后》的楊謹華奪下，終於圓夢封后。她上台致詞時感性表示：「我等了18年，今天謝謝命運給我這個肯定。」更鼓勵仍在努力的演員：「不是不夠好，只是那道燈還沒照到你身上，等它照到時，記得抬起頭。」

總是在找待轉標誌！騎士怒批機車左轉規則亂到爆：轉個彎像打二戰

台灣的機車左轉規則長年被騎士們詬病。近日，就有網友在Dcard上抱怨…

好市多「隱藏版服務」曝光 民眾大讚：買得更安心

逛好市多時，除了試吃、退換貨，還有一項「隱藏版服務」讓不少民眾讚不絕口。近日一名女網友分享，她在選購保健食品時陷入選擇障礙，鼓起勇氣向現場藥師諮詢後，才發現這項免費服務不僅實用，還能幫消費者挑出最合適的產品，引發網友熱烈迴響。

光復節房價漲一倍！他怒嗆「難怪國旅沒人玩」 網吵翻喊：正常

10月有不少連續假期，許多人都有安排出遊，一名網友分享，近期想在光復節連假出遊，準備訂飯店時，發現房價竟然翻了一倍，讓他直呼「難怪國旅沒人玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

詐騙層出不窮！他嘆同事被騙400萬 網友共鳴曝「學生被騙2000萬」

台灣投資詐騙案例層出不窮，一名網友分享，自己一位朋友從事平凡工作，卻誤信投資詐騙，被騙走超過400萬，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。