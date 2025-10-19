《影后》楊謹華金鐘封后 網笑「它」才是真正贏家

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，戲劇節目女主角獎由《影后》的楊謹華奪下，終於圓夢封后。她上台致詞時感性表示：「我等了18年，今天謝謝命運給我這個肯定。」更鼓勵仍在努力的演員，「不是不夠好，只是那道燈還沒照到你身上，等它照到時，記得抬起頭。」

令人會心一笑的是，楊謹華日前才拍攝Uber Eats廣告，以「想贏太多」為主題，自嘲「『贏』點不到，『銀耳湯』點得到」。沒想到如今真的封后，連廣告拍檔曾莞婷也抱回女配角獎，讓網友直呼「神預言成真」、「Uber Eats這次真的點到了！」

Threads上隨即掀起熱烈討論，不少人直呼「Uber Eats押對寶」、「最大贏家是Uber」、「Uber這次太神」、「銀耳點得到，贏也點得到」、「Uber會預言」、「搞不好早就知道結果」、「該推出優惠慶祝了」。

更巧的是，金鐘當天媒體區供餐竟也出現「楊謹華＋Uber Eats請客」的餐點，讓粉絲驚呼「真・贏家」再認證，笑說「我是Uber就立刻拍好得獎特別版，隔天全媒體掃射」。