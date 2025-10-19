好市多「隱藏版服務」曝光 民眾大讚：買得更安心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠，是不少人採買的好去處。圖／聯合報系資料照
好市多時，除了試吃、退換貨，還有一項「隱藏版服務」讓不少民眾讚不絕口。近日一名女網友分享，她在選購保健食品時陷入選擇障礙，鼓起勇氣向現場藥師諮詢後，才發現這項免費服務不僅實用，還能幫消費者挑出最合適的產品，引發網友熱烈迴響。

原PO在臉書社團「好市多商品資訊分享 」表示，自己平常是典型的「內向型消費者」，習慣先看網路推薦再決定購買。某次她想找抗焦慮類保健食品，卻發現線上資訊零散，看了半天仍無法下手，只好直接向南崁店藥師求助。對方不僅耐心了解需求，還細心分析不同品牌成分差異，讓她直呼「專業又親切，就算帶長輩一起挑也不怕」。

貼文曝光後，吸引大批網友留言認同。有人笑說保健食品那區根本像在考藥師執照，直言「每次都覺得保健食品那一區是考試區」、「我第一次去那區差點以為在考藥師執照」、「每次站在架前都快看花眼，問藥師最快」、「我曾經看過有人選了一大堆，然後直接問藥師哪些要留」。

不少人也分享相似經驗，稱藥師不但會花時間解釋成分，還會提醒是否與服用藥物衝突，「好市多藥師真的很專業，我媽上次去台南店，問了一堆問題也不會不耐煩」、「完全沒有推銷感，是真的想幫忙」、「我也常帶長輩去，藥師都會很細心問他們平常吃的藥有沒有衝突」、「他們態度真的很好，感覺不像在賣東西，是真的想幫你選適合的」。

還有網友提到，好市多藥師在現場常遇到各種問題，從「魚油怎麼挑」到「這瓶能補氣嗎」都耐心解釋，大讚這項服務能幫長輩安心購買，「比自己亂研究更準確」。

