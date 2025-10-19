總是在找待轉標誌！騎士怒批機車左轉規則亂到爆：轉個彎像打二戰

台灣的機車左轉規則，長年被騎士們詬病。近日，就有網友在Dcard上抱怨，表示機車左轉標誌複雜、規則多變，每次遇到不熟的路口都像在「打二戰」。

原PO表示，每次騎車到不熟的地區，尤其是車流量龐大的台北市，要左轉簡直像在賭命。不僅要搞清楚哪個紅燈對哪個路口，還得同時留意待轉區指示牌，有時甚至要觀察最右邊的路肩有沒有標出藍色左轉道，且車流量大也沒辦法放慢速度找標誌。他忍不住吐槽：「煩死了，轉個彎像在打二戰一樣，戰戰兢兢的。」

原PO還指出，有些地方規定機車得兩段式左轉，有些卻不用，標示也不一致，導致每次都得四處張望，甚至還有「左轉靠右」這類讓人滿頭問號的奇葩設計，直言「台灣的機車左轉邏輯真的有夠破，到底是哪位大聰明想出來的？」

貼文一出，讓不少機車族很有共鳴，「深有同感…常常在跟待轉牌鬥智鬥勇」、「永遠都在四處找藍色的待轉標誌，路況不熟悉的話，不曉得切換待轉跟直接轉彎的時機點，容易錯過」、「待轉牌可能在右邊、左邊、上面、對面，而且有的超小、被樹擋住、晚上太暗很容易沒看到」。

也有網友給出自己的應對方法，「看一下右邊路口有沒有待轉區，沒有的話，八九不離十不用待轉」、「我每次估狗地圖都換好幾個路線，找最少左轉的那個，不然每次看到前方路口要左轉都緊張到不行」、「可以先右轉過去，然後再找沒有雙黃線的地方迴轉，這樣左轉就會變成直行了」。