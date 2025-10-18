詐騙層出不窮！他嘆同事被騙400萬 網友共鳴曝「學生被騙2000萬」
台灣投資詐騙案例層出不窮，一名網友分享，自己一位朋友從事平凡工作，卻誤信投資詐騙，被騙走超過400萬，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期才知道身邊一個做簡單工作的朋友，去年被詐騙超過400萬，讓他相當驚訝，同時好奇發問「大家身邊有人被詐騙嗎？被騙金額最高是多少？」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「屋主78歲阿姨被詐騙集團扛走4800萬大安區房子，今年6月的事」、「朋友被愛情詐騙40幾萬美金」、「同事媽媽在銀行上班，被騙保守估計200萬」、「學生被騙2000萬，他拿爸爸留給他高鐵徵收的房子去貸款，結果是騙局一場，找不到公司」、「弟弟同事是一位帶著兩個小孩的單親媽媽，好不容易買到一間房子，快800萬元，遇到詐騙集團直接沒了」、「朋友阿嬤被詐1000萬」。
事實上，「165打詐儀錶板」不斷提醒民眾，投資任何商品，勿聽信網路上陌生人，請循合法管道，投資前應向金融監督管理委員會查明為合法業者，若有詐騙疑問，務必先撥打165專線進行查證。
