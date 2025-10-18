光復節房價漲一倍！他怒嗆「難怪國旅沒人玩」 網吵翻喊：正常
10月有不少連續假期，許多人都有安排出遊，一名網友分享，近期想在光復節連假出遊，準備訂飯店時，發現房價竟然翻了一倍，讓他直呼「難怪國旅沒人玩」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「國旅難怪沒人玩」為題，指出近期本來規劃要在光復節連假出遊，準備預訂飯店時，發現平日的房價為4千多，已經不是便宜的價格，但在連假首日的房價，竟然要價8千多，整整翻了一倍，讓他直呼「難怪國旅沒有人玩，活該」。
貼文一出後，不少網友都表示「我查過了，假日直接貴一倍」、「台灣我還是會玩，但僅限一日遊」、「上周連假去嘉義，飯店住滿人」、「不要說假日了，平日那個價格比我去東京住的貴2倍」、「住兩天夠你去香港機＋酒3天了」、「還好我窮，只能去日本玩」、「坐高鐵回家睡覺，隔天再去都更便宜」、「我去日本5天住宿還不到這個一半」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「連假不先安排，再來怪漲太多，哪個國家不是這樣？」、「我上周去日本也是被漲價，住8天花台幣1萬7，本來預期只要花1萬3左右，結果遇到連假飯店漲價」、「你以為日本連假旅館就沒變貴嗎？」、「你怎不訂看看外國的連假房價？」。
