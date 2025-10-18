光復節房價漲一倍！他怒嗆「難怪國旅沒人玩」 網吵翻喊：正常

不少父母都希望望子成龍、望女成鳳，因此在孩子小的時候就會讓他們學習一些才藝，有網友就好奇在一堆才藝當中，哪一項是最沒用的才藝？多數人認為不該以能不能賺錢當作學才藝的依據，當中珠心算更被點名是最有用的才藝。

