行李箱提把、輪子全換 老闆報價被眾人吐槽：直接買新的

行李箱是外出旅遊必備的重要物品，但若頻繁使用或是老化，零件可能會出現損壞。有一名網友拿行李箱去維修，老闆報價提把、輪子全部換掉要2150元，讓他聽了覺得太貴，當場決定不修了。不少有經驗的過來人則建議可以上蝦皮或淘寶買零件，自己維修比較划得來。

這名網友在PTT發文表示，因為行李箱的塑膠提把老化斷掉，於是拿去請人修理，老闆報價維修費用350元，而且更換的提把是台廠沒牌的，不僅如此，老闆還告知輪子已經氧化，可能會脫落，建議一起更換，一組450元，總共要換四組，全部維修完要2150元。

原PO聽完傻眼，覺得實在太貴了因此決定不維修，老闆事後也一臉不悅，認為他可能是來亂的。原PO表示當初這只行李箱價格5千元，換提把和輪胎花費就將近快一半，想問大家看法，「各位會花2150維修一個當初買5000的箱子嗎？」

貼文一出，一票人都認為直接換新的比較划算，「2150直接買一個新的」、「行李箱當成消耗品，買便宜的就好」、「一般人隨便買就好了，又不是整天出國」、「修理也沒賺你多少工錢，就去買新的吧」、「有一些看一看會跟你說『這不值得修』，其實很多（店家）也不喜歡遇到殘值太低的維修」、「其實他這樣報價只是小貴，你周年慶去買新的比較划算」、「換了那些配件2150，啊你箱子其他配件還是舊的啊」。

也有過來人建議可以上網直接找零件自己修，「蝦皮有賣輪子，找一下適合的型號，自己換」、「蝦皮買輪子，4顆600還500吧」、「淘寶買輪子，一顆不用100元修到好」、「我都自己買配件修，殼比較有價」、「有啥好（送）修的，自己去淘寶買零件，自己換」、「淘寶輪子4顆200多台幣，網路上都搜尋得到教學」、「淘寶行李箱輪子四個150元台幣，上週才自己DIY換好」。