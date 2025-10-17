他曝童年10大最沒用才藝 一票人反駁：這一項明明最有用

不少父母都希望望子成龍、望女成鳳，因此在孩子小的時候就會讓他們學習一些才藝，有網友就好奇在一堆才藝當中，哪一項是最沒用的才藝？多數人認為不該以能不能賺錢當作學才藝的依據，當中珠心算更被點名是最有用的才藝。

這名網友在Dcard轉貼一張「童年十大最沒有用特殊才藝」的表格，從1到10分別是珠心算、書法、繪畫、琴類（鋼琴／電子琴）、直笛、舞蹈、棋類（象棋／圍棋／西洋棋）、格鬥武術（跆拳道／柔道／空手道）、樂器（小提琴／中提琴／大提琴）、直排輪。對此，原PO想問大家哪些是最沒用的才藝，最想學的又是哪一個？

貼文引起眾人熱議，多數人都不認同原PO看法，「才藝本來就不是為了有用，更多是興趣」、「我們的社會竟然還停留在認為能賺錢的東西才是有用的程度」、「蠻多很有用的欸，說沒用的到底經歷了什麼」、「我妹從幼稚園就開始學舞蹈，她雖然是手機世代，但跳舞分掉了她很多滑手機的時間，這不就是現在家長最在意的？」、「有額外的興趣或一技之長都很棒，哪裡會無用？」、「音樂類是在學生時期最容易超越普通人的優先擇偶權」。

其中珠心算被最多人認為是最有用的才藝，「我從小學珠心算，完全不覺得浪費」、「學珠心算我覺得算有用欸，因為到中後期都是心算，不是用算盤，對算數速度提升巨大」、「珠心算超有用好嗎…尤其是數學考試忘記怎麼解題的時候，直接暴力解就好了」、「珠心算有用吧，長大後日常計算很迅速」、「珠心算我到現在升主治（醫師）了還在用」。