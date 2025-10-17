快訊

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

留言性騷李多慧！網友身分遭起底是中油職員 公司開鍘拔官

烤肉最後只能烤棉花糖？他嘗試1零食驚呼：蛋香四溢、難以忘懷

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節烤肉示意圖。圖／AI生成
中秋節烤肉示意圖。圖／AI生成

中秋節剛過，不少人在連假中都會揪親朋好友烤肉團聚，而準備的食材也五花八門。有一名網友在臉書分享除了肉品以外，還特別拿了蛋捲來烤，沒想到意外地好吃，讓他難以忘懷，貼文引起不少老饕躍躍欲試。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，表示之前在Threads上看到有人烤蛋捲，覺得有趣又好奇，因為以往烤肉結尾都是烤棉花糖，這次剛好家裡有多的蛋捲，因此也跟風拿來烤看看，想嘗試烤出來是什麼味道。

從照片中看到4根蛋捲烤到外觀略微焦黑，原PO吃過後大讚「蛋香四溢，難以忘懷的味道」，甚至打算日後再來嘗試一次。

貼文引起熱議，「看照片就已經聞到香味了」、「烤蛋捲也太酷了！我也要來玩」、「這需要烤肉醬嗎？」、「這好像不錯喔」、「會不會拿月餅烤也會好吃？」、「蛋捲說：我都烤一次了，還要再被烤一次，我是欠了誰啊」。

還有網友分享自己烤過的東西，「什麼都烤，什麼都不奇怪，我家烤鳳梨」、「太新奇，我們是烤鱈魚香絲都不神奇了」、「烤柚子超難吃」、「烤海苔」、「烤麻糬，看它膨脹又有點焦焦的顏色，感覺好Q彈的fu，搭配煉乳，超美味」、「烤雞塊，比油炸的更好吃，還有炭火香」。

中秋節 烤肉

延伸閱讀

烤肉只是配角 外婆最愛「里民大會」

大家不愛中秋節烤肉了？網曝早已轉1型態：方便又舒服

姨丈神改造跑步機成「烤肉神器」 網笑翻：減肥用具變增肥機

香味飄整街！桃園中壢萬人賞月封街烤肉 張善政：不要忘記花蓮光復

相關新聞

電影產業回不去了？ 網友觀察「幾個面向」導致沒落

你近期還有在看電影嗎？一名網友近日在論壇分享他的觀察，疫情後很長一段時間都沒什麼能上檯面的電影，之前有奧本海默、芭比，而他認為今年幾部商業電影只有F1上得了檯面，「電影產業是不是回不去了？」

他曝童年10大最沒用才藝 一票人反駁：這一項明明最有用

不少父母都希望望子成龍、望女成鳳，因此在孩子小的時候就會讓他們學習一些才藝，有網友就好奇在一堆才藝當中，哪一項是最沒用的才藝？多數人認為不該以能不能賺錢當作學才藝的依據，當中珠心算更被點名是最有用的才藝。

烤肉最後只能烤棉花糖？他嘗試1零食驚呼：蛋香四溢、難以忘懷

中秋節剛過，不少人在連假中都會揪親朋好友烤肉團聚，而準備的食材也五花八門。有一名網友在臉書分享除了肉品以外，還特別拿了蛋捲來烤，沒想到意外地好吃，讓他難以忘懷，貼文引起不少老饕躍躍欲試。

她吃Buffet見鄰桌「完美剝蟹腳」 內行教學：1秒輕鬆拉出蟹肉

Buffet因為食材新鮮、種類多樣，近年來已成為許多人聚餐首選，而許多老饕都會挑選CP值較高的海鮮大快朵頤。有一名女網友透露日前去吃Buffet時，看到鄰桌有客人把蟹腳剝得非常完美，還擺放得很整齊，讓她大讚「太完美」。

搭捷運遇長輩碎念「都不會讓」 她白眼：還能拖行李出遊呢

不論搭捷運或公車，「讓位」長期以來都是爭論的議題。有一名女網友透露，日前搭捷運時遇到一群拖著行李箱的長輩，但她卻聽到其中一位歐吉桑碎念「看到都不會讓」，心中不免有了疑問，「這種情勒讓位，大家會讓嗎？」

逢甲商圈店家遭「漲租1.5倍」逃了 掛紅布條：所有的錯都是因為窮

台中逢甲商圈一間在轉角處營業5年的髮廊，近日突然撤出店面，門口掛著紅布條寫下「漲租1.5倍協助逃稅，簽約需高額保證金」、「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」，引起周邊居民熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。