烤肉最後只能烤棉花糖？他嘗試1零食驚呼：蛋香四溢、難以忘懷

中秋節剛過，不少人在連假中都會揪親朋好友烤肉團聚，而準備的食材也五花八門。有一名網友在臉書分享除了肉品以外，還特別拿了蛋捲來烤，沒想到意外地好吃，讓他難以忘懷，貼文引起不少老饕躍躍欲試。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，表示之前在Threads上看到有人烤蛋捲，覺得有趣又好奇，因為以往烤肉結尾都是烤棉花糖，這次剛好家裡有多的蛋捲，因此也跟風拿來烤看看，想嘗試烤出來是什麼味道。

從照片中看到4根蛋捲烤到外觀略微焦黑，原PO吃過後大讚「蛋香四溢，難以忘懷的味道」，甚至打算日後再來嘗試一次。

貼文引起熱議，「看照片就已經聞到香味了」、「烤蛋捲也太酷了！我也要來玩」、「這需要烤肉醬嗎？」、「這好像不錯喔」、「會不會拿月餅烤也會好吃？」、「蛋捲說：我都烤一次了，還要再被烤一次，我是欠了誰啊」。

還有網友分享自己烤過的東西，「什麼都烤，什麼都不奇怪，我家烤鳳梨」、「太新奇，我們是烤鱈魚香絲都不神奇了」、「烤柚子超難吃」、「烤海苔」、「烤麻糬，看它膨脹又有點焦焦的顏色，感覺好Q彈的fu，搭配煉乳，超美味」、「烤雞塊，比油炸的更好吃，還有炭火香」。