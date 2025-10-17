快訊

電影產業回不去了？ 網友觀察「幾個面向」導致沒落

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為電影產業自新冠肺炎疫情後沒落，不少人提出可能原因。示意圖／ingimage
你近期還有在看電影嗎？一名網友近日在論壇分享他的觀察，疫情後很長一段時間都沒什麼能上檯面的電影，之前有奧本海默、芭比，而他認為今年幾部商業電影只有F1上得了檯面，「電影產業是不是回不去了？」

原PO在PTT以「電影產業是不是回不去了？」為題發文表示，新冠肺炎疫情時，民眾不便去電影院，在疫情過後，他認為被譽為「神片」的有奧本海默、芭比，雖然今年有好幾部引起期待的商業電影，但是原PO認為只有F1能上檯面。

有網友認為電影產業變得不興旺，可能因受到影音串流平台、日本電影、短影音與DEI（多元Diversity、平等Equity和包融Inclusion的縮寫）影響，「網飛看一看就好了」、「電影跟串流有一個要去地板洗地」、「只看好日本動畫電影，現在進電影院看日本動畫才是主流」、「創意不如自媒體，娛樂不如短影音便利」、「DEI就是強行輸出意識形態教育觀眾」、「DEI太多……根本回不去」、「有實力經驗的被洗十年洗快沒了，DEI練功」、「還好日本還沒被DEI汙染」。

根據維基百科，DEI的D指的是多元，E指的是平等，I指的是包容或共融，該概念在美國的社會背景下創建，並傳播到了全球。美國在《1964年民權法案》通過後，開始在政府、高校、企業中施行該理念，並在進入21世紀後，其縮寫「DEI」開始流行，許多美國企業和學校開始在DEI方面花費大量投入，並專門開設DEI職位。

在論壇Quora，也有網友對於DEI融入電影，分享看法，「我看電影的時候，幾乎從來沒見過像我這樣的人：白人，六十多歲、超重、聰明，而且一點也不漂亮。為了讓人們，在一個有希望的世界成長的人，我們都需要看到像我們一樣的人駕駛著星際飛船」。

