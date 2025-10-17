她吃Buffet見鄰桌「完美剝蟹腳」 內行教學：1秒輕鬆拉出蟹肉

Buffet因為食材新鮮、種類多樣，近年來已成為許多人聚餐首選，而許多老饕都會挑選CP值較高的海鮮大快朵頤。有一名女網友透露日前去吃Buffet時，看到鄰桌有客人把蟹腳剝得非常完美，還擺放得很整齊，讓她大讚「太完美」。

這名女網友在Threads發文表示，之前去旭集吃Buffet的時候，看到有一桌客人的桌上擺放著整整齊齊、剝好的蟹腳，讓她眼睛為之一亮，直呼剝得太完美了，還跟對方要求希望能拍個照。原PO說陸續還看到有其他客人過去請教剝蟹腳的方法，讓她也忍不住笑說「就算吃到飽，儀式感還是要有」。

貼文引起熱議，「我上次去吃的時候店員有教，真的就可以輕鬆弄得漂漂亮亮」、「我之前去吃旭集的時候剪的方式太爛，路過的工作人員直接看不下去，放下他收到一半的餐具教我怎麼剪，剪對部位、拉對方向的話都能剝得蠻漂亮的，也不用剪很多刀」、「就像有些人柚子也可以完整取下果肉，我也佩服」、「我的蟹腳每次剝一剝都變蟹碎肉，然後就丟給另一半剝了」、「我是很懶惰的那種人，所以這東西我沒去夾」。

還有內行人傳授剝蟹腳的方法，「先用專用的剪刀稍微剪開（靠近蟹身體這一側的關結處，離關結約一公分），不要完全剪下去，剪出一個小開口、勿剪斷，然後折斷（左右左右折讓蟹腳殼自然斷裂），再慢慢拉開蟹殼，自然殼肉分離」。

網紅KOL「楊家長孫」曾在IG上PO出短影音，教大家如何吃到完美蟹肉棒，首先先從最粗的關節部位前端折斷，就可以拉出蟹肉；然後再往下到比較細的蟹腳，同樣是從關節部位前端折斷，就可以輕鬆將蟹肉取出。