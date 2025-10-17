快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

聽新聞
0:00 / 0:00

她吃Buffet見鄰桌「完美剝蟹腳」 內行教學：1秒輕鬆拉出蟹肉

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽Buffet是近年深受消費者喜愛的餐飲型態。照片為示意圖，人物非本文當事人。 圖／聯合報系資料照片
吃到飽Buffet是近年深受消費者喜愛的餐飲型態。照片為示意圖，人物非本文當事人。 圖／聯合報系資料照片

Buffet因為食材新鮮、種類多樣，近年來已成為許多人聚餐首選，而許多老饕都會挑選CP值較高的海鮮大快朵頤。有一名女網友透露日前去吃Buffet時，看到鄰桌有客人把蟹腳剝得非常完美，還擺放得很整齊，讓她大讚「太完美」。

這名女網友在Threads發文表示，之前去旭集吃Buffet的時候，看到有一桌客人的桌上擺放著整整齊齊、剝好的蟹腳，讓她眼睛為之一亮，直呼剝得太完美了，還跟對方要求希望能拍個照。原PO說陸續還看到有其他客人過去請教剝蟹腳的方法，讓她也忍不住笑說「就算吃到飽，儀式感還是要有」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文引起熱議，「我上次去吃的時候店員有教，真的就可以輕鬆弄得漂漂亮亮」、「我之前去吃旭集的時候剪的方式太爛，路過的工作人員直接看不下去，放下他收到一半的餐具教我怎麼剪，剪對部位、拉對方向的話都能剝得蠻漂亮的，也不用剪很多刀」、「就像有些人柚子也可以完整取下果肉，我也佩服」、「我的蟹腳每次剝一剝都變蟹碎肉，然後就丟給另一半剝了」、「我是很懶惰的那種人，所以這東西我沒去夾」。

還有內行人傳授剝蟹腳的方法，「先用專用的剪刀稍微剪開（靠近蟹身體這一側的關結處，離關結約一公分），不要完全剪下去，剪出一個小開口、勿剪斷，然後折斷（左右左右折讓蟹腳殼自然斷裂），再慢慢拉開蟹殼，自然殼肉分離」。

網紅KOL「楊家長孫」曾在IG上PO出短影音，教大家如何吃到完美蟹肉棒，首先先從最粗的關節部位前端折斷，就可以拉出蟹肉；然後再往下到比較細的蟹腳，同樣是從關節部位前端折斷，就可以輕鬆將蟹肉取出。

吃到飽 網紅

延伸閱讀

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

快設好鬧鐘！ 饗賓6大Buffet「2026農曆春節訂位」時間表出爐 黑卡會員10/1優先卡位

「逾50道佳餚」850元吃到飽！台中李方艾美酒店「下午茶Buffet」來了 吃爆「和牛漢堡排、現沖牛肉湯」內行再省百元

2大飯店「長者優惠」開跑！ 國聯自助早餐55歲以上6折、Sunny Buffet銀髮族2人同行半價爽吃

相關新聞

她吃Buffet見鄰桌「完美剝蟹腳」 內行教學：1秒輕鬆拉出蟹肉

Buffet因為食材新鮮、種類多樣，近年來已成為許多人聚餐首選，而許多老饕都會挑選CP值較高的海鮮大快朵頤。有一名女網友透露日前去吃Buffet時，看到鄰桌有客人把蟹腳剝得非常完美，還擺放得很整齊，讓她大讚「太完美」。

搭捷運遇長輩碎念「都不會讓」 她白眼：還能拖行李出遊呢

不論搭捷運或公車，「讓位」長期以來都是爭論的議題。有一名女網友透露，日前搭捷運時遇到一群拖著行李箱的長輩，但她卻聽到其中一位歐吉桑碎念「看到都不會讓」，心中不免有了疑問，「這種情勒讓位，大家會讓嗎？」

逢甲商圈店家遭「漲租1.5倍」逃了 掛紅布條：所有的錯都是因為窮

台中逢甲商圈一間在轉角處營業5年的髮廊，近日突然撤出店面，門口掛著紅布條寫下「漲租1.5倍協助逃稅，簽約需高額保證金」、「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」，引起周邊居民熱議。

街友為何喜歡聚集車站？ 網揭3優勢條件：首選之地

日前台北車站發生通緝犯佯裝街友性侵女子的案例，引起社會關注。有網友好奇為何街友都喜歡聚集在車站，而且台灣各大車站幾乎都看得到他們的蹤影，對此不少人認為車站有廁所還有冷氣吹，又能遮蔽風雨，當然成為街友聚集的首選之地。

開雞排店5個月賺不到錢…新手老闆求助 過來人曝抓客源技巧：要觀察

開餐飲店要如何經營才能邁向成功呢？一名男網友發文，稱他以前在雞排店上班，之後嘗試自己開店，但開業僅5個月，總是虧錢或跟成本打平，讓他感嘆「沒有想的那麼簡單」，對此，有過來人認為開在哪的「地點」非常重要，建議可以多觀察客群，抓住顧客的特性。

一票人吃完翻轉布丁給負評…美食達人分享「創意吃法」味道驚豔

統一推出翻轉布丁，近日不少民眾陸續取貨後開箱分享食用心得。然而有網友認為黑色的焦糖部分雖然…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。