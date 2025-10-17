搭捷運遇長輩碎念「都不會讓」 她白眼：還能拖行李出遊呢

不論搭捷運或公車，「讓位」長期以來都是爭論的議題。有一名女網友透露，日前搭捷運時遇到一群拖著行李箱的長輩，但她卻聽到其中一位歐吉桑碎念「看到都不會讓」，心中不免有了疑問，「這種情勒讓位，大家會讓嗎？」

原PO在PTT發文表示，當天搭捷運時上來了一群拖著行李箱的年長者，看起來像是剛玩回來的樣子，不過當時捷運上位子不夠，有的長者坐著、有的則是站著。

她說自己是坐一般座位，旁邊是一名年輕人，但卻聽到其中一位歐吉桑坐下後碎念「看到都不會讓」，讓原PO聽了差點要開罵，和歐吉桑同行的友人趕緊制止他，才沒有起任何衝突。她覺得既然還能拖著行李箱出去玩，代表體力不錯，不會沒有辦法站，想以此案例問大家，遇到情勒讓位的話，會選擇退讓嗎？

貼文引起熱議，有人選擇多一事不如少一事，寧願讓位減少紛爭，「讓，因為我懶得吵」、「我會在他們講之前站起來，因為我知道台灣老人在社會上權力很大」，但多數人則不願意退讓，「不會，假裝沒聽到」、「我平常會讓，但聽到這種話…謝謝慢走」、「不會讓，讓給不知感恩的人又不是腦袋進水」、「禮貌地問肯定會讓啊，但現在有些老人是打從心底覺得這是他的對號座，那就不好意思了，法理情我都有不讓的理由」。

還有網友提出各種迴避的方法，「妳要說妳肚子痛、月經來或剛開完刀，要情勒回去，比他更可憐才行」、「這簡單啊，摸自己的腹部說『現在懷孕，小孩不穩、小孩不見你要負責嗎？』」、「戴耳機就可以假裝沒聽到」、「當作沒聽到就好，對水準差的都不要有任何接觸」。