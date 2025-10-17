逢甲商圈店家遭「漲租1.5倍」逃了 掛紅布條：所有的錯都是因為窮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台中逢甲商圈一間在轉角處營業5年的髮廊，近日突然撤出店面，門口掛著紅布條控訴房東漲租金1.5倍。圖為逢甲夜市。資料照／記者劉柏均攝影
台中逢甲商圈一間在轉角處營業5年的髮廊，近日突然撤出店面，門口掛著紅布條控訴房東漲租金1.5倍。圖為逢甲夜市。資料照／記者劉柏均攝影

台中逢甲商圈一間在轉角處營業5年的髮廊，近日突然撤出店面，門口掛著紅布條寫下「漲租1.5倍協助逃稅，簽約需高額保證金」、「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」，引起周邊居民熱議。

根據東森新聞報導，這家髮廊原本月租8萬元，去年調漲到9萬元，今年續約時房東再開口要12萬，若要維持原價，還得以人頭分層簽約並繳交30萬元保證金。業者難以承擔，只能退租離開。該髮廊位於智惠街轉角地段，距離逢甲夜市約一公里，如今店面清空，紅布條成了唯一的抗議象徵，也吸引不少路人駐足拍照討論。

有網友拍攝紅布條PO在「台中市西屯區大小事」臉書社團上討論，不少網友對房東行為直言不滿，「這些房東以後會自食惡果，當租不出去再怪政府」，也有人認為「台灣物價貴，有九成都是租金貴導致」，呼籲「去檢舉房東，讓他補稅再罰款」。還有網友感嘆，「逢甲店面空租越來越多」、「沒人要去逢甲了」，認為高租金讓商圈日漸蕭條。

也有其他開店的網友分享自身經驗，「我們店去年被漲價50%，利潤全給房東」、「我們這邊房東是看隔壁一直換人然後漲租金，所以也要漲我們這邊，一次調漲25%」。

