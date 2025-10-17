街友為何喜歡聚集車站？ 網揭3優勢條件：首選之地

日前台北車站發生通緝犯佯裝街友性侵女子的案例，引起社會關注。有網友好奇為何街友都喜歡聚集在車站，而且台灣各大車站幾乎都看得到他們的蹤影，對此不少人認為車站有廁所還有冷氣吹，又能遮蔽風雨，當然成為街友聚集的首選之地。

這名網友在PTT發文表示，他發現台灣各大車站幾乎都是街友的集散地，但這些地方人來人往，警察也頻繁地巡邏，更不見有人會在這裡提供飲食，不懂為何會成為街友聚集的首選之地，因此想問大家到底有什麼原因，讓他們都喜歡聚在車站？

貼文引起熱議，不少人直言車站有冷氣、廁所，還能遮風擋雨是主要原因，「有冷氣、有超商、有人流」、「廁所、冷氣，可能有好心人會給錢」、「有人掃地、乾淨、有廁所、有冷氣、有飲水機，還可以去售票機撿錢」、「免費冷氣又沒人趕」、「有一堆人潮又可以遮風避雨，有免費的廁所跟飲用水、有冷氣吹，傻子才不選這邊好嗎？」、「有水、有人潮乞討，能遮風避雨」。

還有網友認為車站人潮多，街友獲得援助的機會也較多，「方便討錢啊」、「有人會發便當跟毛毯」、「有人給錢給便當啊」、「路人多方便乞討」、「有些網紅還會拍影片送餐給他們吃」、「冬天固定有人發棉被，常有免費便當吃」、「有人的地方一定餓不死，還有錢拿」。