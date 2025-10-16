一票人吃完翻轉布丁給負評…美食達人分享「創意吃法」味道驚豔

統一推出翻轉布丁，近日不少民眾陸續取貨後開箱分享食用心得。然而有網友認為黑色的焦糖部分雖然降低甜度了，口感吃起來卻像果凍、仙草凍，黃色的布丁體縮水後，也沒有滑嫩的感覺，但也有美食達人分享一些創意吃法，比方加入奶球、放冰箱冷凍、放在剉冰上一起吃會更美味。

臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」裡，許多人分享吃完翻轉布丁的心得，有人說，「口味類似果凍，跟原本的布丁口感不一樣」、「好吃是好吃，不過真心覺得還是原本的布丁好吃」、「我比較喜歡吃原味，翻轉太甜」、「就是個焦糖果凍」、「上面黃色的部分也沒有什麼布丁味」。

然而也有人覺得「沒有想像中的甜」、「咖啡凍的口感，可以嚐鮮的商品，不算惡搞，還滿好吃的」、「冰過的洋菜凍口感」、「推薦加奶油球吃起來就沒那麼甜也比較好吃」、「這個配無糖茶，蕎麥茶應該都很好吃，當配料」、「拿去冷凍就是布丁冰了，味道會讓人驚豔」、「加牛奶應該很好喝」。

此外，還有網友表示，「很幸運有買到，放在剉冰上一起吃，很讚唷！不會太甜」、「冰在冷凍吃起來像布丁雪糕」、「加芋圓應該不錯吃」。也有人建議創意吃法，「布丁+丁布，喇喇欸（台語，指攪一攪），變喇布布」。

翻轉布丁最初源自統一布丁去年的愚人節惡搞廣告，因為布丁的上下層顛倒引發社群瘋傳洗版，如今變成真實商品成功引起一波嚐鮮潮。翻轉布丁自13日起於7-11全台門市獨家限量販售，售價18元，11月2日前還享有加購小布丁25元組合優惠價。