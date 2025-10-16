一群國中生在星巴克吃麥當勞！他PO照喊誇張 網戰翻：沒必要公審

在星巴克吃麥當勞合適嗎？一名網友曬出一張照片，一群國中生在星巴克內吃麥當勞，讓他直呼「真的很誇張」。對此，網友們普遍批評此行為，但也有網友認為如果店家沒制止，就不用管太多。

一名網友在臉書社團「林口大家庭」發文，他PO出一張在網路上看到的照片，拍攝地點位於星巴克，一群國中生圍坐在一張桌子旁，桌上擺滿了從麥當勞購買的食物，直接在店內吃了起來。原PO認為把麥當勞帶去星巴克吃的行為很誇張，質疑沒辦法帶回家吃嗎？

此文一出，不少網友紛紛批評外食的行為，「星巴克連慶生的蛋糕都不准帶進去，何況是麥當勞的食物」、「來自於素質，家教問題」、「如果只是一點小點心還好，這樣整餐就真的扯了」、「真的蠻誇張的，有免費的冷氣可以吹」、「這麼小就學會了不要臉」、「這是基本生活教育，小孩沒教好基本教育，等長大後就是把自己的隨便造成別人困擾了」。

但也有許多網友認為既然店家沒有制止，並不用管太多，「出錢的店家都不在意了」、「你管太多了吧，店家沒說話」、「我勸你還是別多管閒事」、「星巴克有趕人嗎？有去告知不可吃外食嗎？店家沒發話就是容許」、「管好自己就好」。

更有網友指責拍照「公審」的行為，「我記得店家是規定不行的，建議不用拍照，直接店員反映就好喔」、「其實還好，她們也才國中生而已，不用這樣公審，是你小孩你願意嗎」、「為什麼要公審人？你覺得有問題的就當下去跟他們說，並不應該在背後公審人」、「本來就不能外食，你應該要問店家為什麼不管，而不是公審這些學生吧」。

根據星巴克官網說明，為了每位顧客的體驗，在門市營業空間範圍內，禁止食用外食。