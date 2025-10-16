快訊

開雞排店5個月賺不到錢…新手老闆求助 過來人曝抓客源技巧：要觀察

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友嘗試自己開雞排店，但開業5個月都賺不到錢。雞排示意圖，非文中店家。 聯合報系資料照

開餐飲店要如何經營才能邁向成功呢？一名男網友發文，稱他以前在雞排店上班，之後嘗試自己開店，但開業僅5個月，總是虧錢或跟成本打平，讓他感嘆「沒有想的那麼簡單」。對此，有過來人認為開店的「地點」非常重要，建議可以多觀察客群，抓住顧客的特性。

一名男網友在Dcard發文，表示他之前在雞排店上班，從基本的醃漬和經營店鋪開始學習，老闆對員工也很好，不會藏私，他也學到了許多知識。但做了一年後，也發現開一間店沒那麼簡單。

原PO表示，之後抱著試試看的想法，自己開了一間雞排店，並沒有加盟或品牌，只是想體驗經營店家的感受。但開不到5個月，不是虧錢就是和成本打平，讓他深刻感受到做吃的並沒有那麼容易，對此詢問網友們經營上的建議。

此文一出，不少過來人強調「地點」的重要性，並且要善於觀察，才能抓到目標客群，「看你開在哪裡決定客群，學區、觀光夜市、商圈等等，什麼樣的客群決定什麼樣的價位跟味道，回頭客是哪種人之類，多觀察，才能抓住客群」、「地段要挑欸，夜間好樂迪前面或附近應該生意會不錯」、「我以前是開早餐店，建議你可以試著將客人的餐飲喜好背下來，例如胡椒多大辣小辣」。

也有網友分享經營餐飲業的困境，「現在經濟真的很不景氣，但偏偏沒跳入火坑的人都不知道真的很不好賺，營業額超過的話還要繳稅，一堆隱性成本你會哭出來的」、「原物料越來越貴，已難做了吧，肉類已經很貴了，物料、人事、店租，這三個加起來就超級難」、「雞排店最虧的就是雞排，處理花時間，進貨成本高，賣價競爭力低」。

