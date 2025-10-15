快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

串流平台將取代電影院？ 網友點出關鍵差異：無法比擬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，電影院仍保有其獨特魅力。示意圖／ingimage
網友認為，電影院仍保有其獨特魅力。示意圖／ingimage

許多人升級家中電視與音響設備後，漸漸習慣等電影上串流平台再收看，能隨時暫停、倒轉、邊吃邊聊，不用趕場或被觀眾干擾，讓「在家看片」成為新日常。不過，也有人坦言，即使設備再高級，電影院那種一閃一暗的燈光、爆炸聲震動到椅背的感覺，仍舊難以取代。

近日有網友在「mobile01」論壇上發文，感嘆自從家中視聽設備升級後，大多電影都改在串流平台補看，並好奇電影院是否終將被時代淘汰。留言區引發熱議，有人直言在家看更方便，也有人堅持大螢幕與集體觀影的魅力依舊無可比擬。

部分網友認為，串流平台的便利性讓電影院漸漸失去吸引力，未來若虛擬實境技術成熟，或許不再需要特地出門看電影。不過，也有不少人指出，電影院的體驗仍有獨特價值，不僅是聲光效果無法比擬，更承載了許多人的青春與社交記憶。

「就像智慧型手機再普及，相機依舊有它的市場，電影院雖然市場縮小，但仍會繼續存在。」有人提到，學生時代相約看片、情侶一起看首輪電影，甚至有人在戲院內包場求婚，都讓電影院不只是看電影的地方，更是生活的一部分。

整體來看，多數人相信電影院仍有生存空間，即使串流平台持續壯大，當首輪電影只在戲院上映，或想與朋友一起驚呼、歡笑時，人們依然會走進那個黑暗空間，等待電影開始的那一刻。

串流影音 電影 電影院 Netflix

延伸閱讀

小S與女兒現身電影院！「Lily被疑有男友」　經紀人曝光真相

在漆黑戲院看電影會傷眼嗎？醫揭真正護眼之道：沒有食物能恢復視力

自製電影票、老師化身剪票員 興華國小打造真實難忘的一日電影院

《96分鐘》正式宣告票房突破1.1億 林柏宏與五月天阿信電影院現身掀高潮

相關新聞

串流平台將取代電影院？ 網友點出關鍵差異：無法比擬

許多人升級家中電視與音響設備後，漸漸習慣等電影上串流平台再收看，能隨時暫停、倒轉、邊吃邊聊，不用趕場或被觀眾干擾，讓「在家看片」成為新日常。不過，也有人坦言，即使設備再高級，電影院那種一閃一暗的燈光、爆炸聲震動到椅背的感覺，仍舊難以取代。

家人確診糖尿病還照吃速食 網搖頭：未來截肢、洗腎恐躲不掉

高血壓、高血糖與高血脂等三高都要調整生活型態和飲食，才能避免情況惡化，如果只靠藥物而不控制飲食，很容易越吃越多藥。日前有位網友表示，家人從5年前就確診糖尿病，只有吃藥卻不運動，餐餐都吃精緻澱粉或熱量炸彈，還會吃速食店的套餐，讓他疑惑「糖尿病沒控制好會怎樣嗎？」

臥室沒食物頻出現大蟑螂 他崩潰求解網推「滅蟑絕招」

蟑螂無處不在，常常難以預防。日前有位網友表示，他們家每三個月就會出現一隻大蟑螂，這次出現在臥室，讓他非常崩潰，認為明明臥室都沒有食物，卻還可以有蟑螂，實在百思不得其解，直呼「到底怎麼跑出蟑螂的？」

高鐵車內驚見頭頂插針男！他嚇傻「可以這樣？」 網揭真相：越久越好

一名網友昨(14)日在社群平台上發布一張高鐵車廂內拍到的照片，因有乘客頭頂插滿數十支針（疑為針灸療程後未拔）引起熱議，網友兩派說法兩極，有人認為應尊重個人療程，但也有人懷疑這樣的乘客搭乘高鐵，是否會引發安全疑慮。

她吃辦桌見「芭比娃娃掛肉片」直呼詭異 一票人倒胃口：超噁

台灣傳統的辦桌文化標榜澎湃、豪華，也因此受到不少人的喜愛。不過，有一名女網友和家人去吃流水席，其間看到一道菜色竟是將肉片掛在芭比娃娃身上，讓她看了直呼詭異，不少人也覺得既不衛生又物化女性，非常不妥。

他逛街看店家門口推車畫面驚呆 全網點頭：台灣人標配

台灣人愛喝手搖飲，常可在同一條街上見到不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，在某店家門口看到一台推車放滿顧客們的手搖飲，讓他笑稱「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。