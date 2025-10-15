家人確診糖尿病還照吃速食 網搖頭：未來截肢、洗腎恐躲不掉

高血壓、高血糖與高血脂等三高都要調整生活型態和飲食，才能避免情況惡化，如果只靠藥物而不控制飲食，很容易越吃越多藥。日前有位網友表示，家人從5年前就確診糖尿病，只有吃藥卻不運動，餐餐都吃精緻澱粉或熱量炸彈，還會吃速食店的套餐，讓他疑惑「糖尿病沒控制好會怎樣嗎？」

一名網友在PTT發文分享，他家人從5年前就確診糖尿病，糖化血色素一直在8%左右（正常糖化血色素範圍是在5.7%以下），而家人卻都只有去看醫生跟吃藥，也沒什麼在運動，早餐都吃麵包、水煎包或是飯糰等熱量炸彈及精緻澱粉，中午去便當店裝超滿，不然就是直接吃速食店的套餐，晚餐一樣便當份量滿滿的，或者直接吃麵。

原PO表示，家人的糖化血色素一直都在8-9%，藥也是不固定吃，常常一下吃一下又不吃，讓他疑惑表示，「看我家人這樣5年好像也沒什麼事，糖尿病沒有控制好會怎樣嗎？」

不過貼文一出，許多網友警告，「這樣會血管硬化、腎功能退化，各器官衰退」、「尿毒症併多重器官衰竭吧」、「久了就會變成打胰島素，再嚴重一點就洗腎」、「脖子會出現黑棘皮，小腿會慢慢變黑」、「四肢末端最嚴重就是壞死」、「眼瞎截肢是基本盤」、「容易洗腎、截肢、瞎眼、傷口潰爛不好」、「現在你家人還在初期吧，5年內胰臟會罷工，他要打胰島素，10年內洗腎，15年內截肢」。

《元氣網》曾報導，要預防及控制糖尿病，要從飲食跟藥物改善，避免吃高糖跟高澱粉，飯跟麵都要少吃，減少含糖飲料、甜點跟速食。新光醫院新陳代謝科主治醫師黃釋慧表示，糖尿病患者的血糖異常，全身血管會像是泡在糖水裡，造成血管壁發炎、受損、硬化，長期血管壁受損易形成血栓，造成血管阻塞，常見併發症如大血管的心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，以及腎臟病變、視力退化等小血管問題。