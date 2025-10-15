臥室沒食物頻出現大蟑螂 他崩潰求解網推「滅蟑絕招」

蟑螂無處不在，常常難以預防。日前有位網友表示，他們家每三個月就會出現一隻大蟑螂，這次出現在臥室，讓他非常崩潰，認為明明臥室都沒有食物，卻還可以有蟑螂，實在百思不得其解，直呼「到底怎麼跑出蟑螂的？」

一名網友在PTT發文表示，昨天（14日）晚上家裡又出現一隻蟑螂，細數出現頻率，上次是7月，這次10月又來一次，等於每3個月出現1隻，而且還是大型的，發現地點都是在臥室，讓原PO崩潰表示，「我們臥室又沒有吃的，食物都放在廚房，為什麼廚房反而沒有蟑螂？」

他補充，幸好這些蟑螂出現時都淹淹一息，非常好殺掉，不過仍好奇發問，「大家知道如何避免房間出現外來蟑螂嗎？我的房間都是氣密窗，也沒有孔洞，到底是怎麼跑出蟑螂的？不會是從冷氣出風口吧？」

對此，許多人推薦使用一款殺蟑凝膠餌劑，「一點絕差不多可以撐3-5個月，家裡的死光了」、「一點絕要點到外面去」、「房門外也要點一點絕」、「除了一點絕外，每週固定用水煙殺蟑螂，排水口改成可以關的」、「該點要就要定期點，畢竟外面的蟑螂可以一直爬進來」。

但也有網友建議把排水孔定時蓋住，「蟑螂應該從排水孔進來的」、「排水孔要裝防逆向的」、「排水孔要蓋住，你有封閉式落水頭嗎？」、「各種排水口，只要有孔的地方都要遮蔽起來」、「排水孔放濾網防止爬上來」、「浴室廁所的排水孔晚上會爬蟑螂，要封住」。

《聯合新聞網》也曾報導，一堆網友狂推全聯販售的威滅凝膠，一條8g只要100多元，若家中的蟑螂對一點絕開始抗藥，就可以改用這款威滅凝膠，而且是針筒式的蟑螂藥，使用完全不沾手。