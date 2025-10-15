快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

高鐵車內驚見頭頂插針男！他嚇傻「可以這樣？」 網揭真相：越久越好

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵乘客目擊有人頭頂插滿數十支針引起熱議。示意圖。 圖／AI生成
高鐵乘客目擊有人頭頂插滿數十支針引起熱議。示意圖。 圖／AI生成

一名網友昨(14)日在社群平台上發布一張高鐵車廂內拍到的照片，可見一名乘客頭頂插滿數十支針（疑為針灸療程後未拔）。貼文引起熱議，網友看法兩極，有人認為應尊重個人療程，但也有人懷疑這樣的乘客搭乘高鐵，是否會引發安全疑慮。

原po表示：「今天搭高鐵看到直接嚇爛，這樣是可以到處跑的嗎？」隨文附上兩張在南下左營的高鐵車廂內拍到的照片，畫面中只見一名髮長及肩的男子坐在靠窗位，其頭頂及耳後約有數十支針。男子將手提行李擺放至隔壁的位子，在乘客下車時仍淡定吃便當、看手機。

此情此景讓原po看傻，po文也引來逾2萬人按讚，並引起兩派意見，有人驚呼「嚇爛」，也有人出於同理心提醒「可能是中風或治療需要，別攻擊他」、「這是走脈絡的針，停滯越久效果越好」。

部分網友猜測男子在進行的是「頭皮針療法（治療掉髮或醒腦）」，也有人指出有些針灸療程需在診所停留超過15分鐘，有時患者有急事才會帶針離開，回家後自拔針或再回診拔除。另有網友提醒拍照者應打馬賽克，避免侵犯個人隱私。

也有網友從公共安全角度表達疑慮，認為假若針具在車廂內脫落或遭碰撞，可能造成其他乘客受傷或治療者的針具受到污染，而有感染風險；且男子若因身體不適突然跌倒，也會帶來危險。部分人因此呼籲，若需長時間帶針外出，最好先向醫師詢問，並安全固定針頭，盡量停留在診所等待拔針仍較為妥當。

高鐵 針灸

