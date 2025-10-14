快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO吃辦桌時，赫見工作人員將全身掛滿火鍋肉片的芭比娃娃端上桌，讓她看了直呼詭異。照片為示意圖。 圖／AI生成圖
原PO吃辦桌時，赫見工作人員將全身掛滿火鍋肉片的芭比娃娃端上桌，讓她看了直呼詭異。照片為示意圖。 圖／AI生成圖

台灣傳統的辦桌文化標榜澎湃、豪華，也因此受到不少人的喜愛。不過，有一名女網友和家人去吃流水席，其間看到一道菜色竟是將肉片掛在芭比娃娃身上，讓她看了直呼詭異，不少人也覺得既不衛生又物化女性，非常不妥。

這名女網友在Threads發文表示，日前和家人去吃辦桌時，其間看到工作人員推著推車，而車上放了好幾尊芭比娃娃，但娃娃身上穿的不是衣服，反而是掛滿了火鍋肉片，僅露出一顆頭，讓原PO看了直呼「第一次看到這麼詭異的火鍋，芭比娃娃掛肉？」

不少人看了也紛紛抨擊，「滿噁的，不管是衛生上還是用女生芭比這件事，類似女體盛的概念，超噁欸」、「然後一片片夾起來，感覺娃娃的衣服一件件被扒光，露出肌膚都會覺得尷尬！整桌有男女老少，最後要用什麼眼光看待整身光溜溜的女性娃娃」、「這種廉價娃娃含有重金屬鉛塑化劑…還有歧視女性意涵」。

還有網友透露以前就出現過這樣的風潮，「曾經火鍋店有流行過一陣子還爆熱，現在倒是沒看過了，沒想到又出現了」、「這10年前就有了，以前工作的飯店有這個，下半部是像碗倒扣，但會過機器，但我就是覺得這東西很怪」、「我記得以前在台中有間餐廳就是這樣玩，現在還在不在就不知道了」、「幾年前很流行這樣擺耶，現在很多人都沒看過了嗎？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

辦桌 流水席 火鍋

相關新聞

她吃辦桌見「芭比娃娃掛肉片」直呼詭異 一票人倒胃口：超噁

台灣傳統的辦桌文化標榜澎湃、豪華，也因此受到不少人的喜愛。不過，有一名女網友和家人去吃流水席，其間看到一道菜色竟是將肉片掛在芭比娃娃身上，讓她看了直呼詭異，不少人也覺得既不衛生又物化女性，非常不妥。

他逛街看店家門口推車畫面驚呆 全網點頭：台灣人標配

台灣人愛喝手搖飲，常可在同一條街上見到不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，在某店家門口看到一台推車放滿顧客們的手搖飲，讓他笑稱「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北市馬路多了沒見過「紫色、藍色標線」 交通局說明違規最高罰36000

用路人在馬路除了注意號誌、斑馬線外，近日路上又多了一條「藍色標線」，讓人不禁好奇這是什麼。日前有位男子走在台北市基隆路二段的路口時，發現剛整修完的柏油路，多出了一條藍色為主的標線，他PO文發問後，引起許多人討論。對此，北市交通局表示，這些彩色瀝青壓花是為打造「行人友善區」，用來提醒駕駛經過時要減速，而且區內限速30公里並禁止按喇叭，否則將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處以1200元至3萬6000元罰款。

買飯糰差5元！國中弟轉頭羞愧放回 路人1舉動逼哭近3萬人

一段感人的日常善舉在網路上引發熱議。一位自稱為執業律師的網友分享，9日下午在超商排隊要結帳時，親眼目睹一位國中男學生因手頭不夠，買不起一個飯糰，最終他協助給錢，讓學生得以溫飽，溫馨畫面讓不少網友直呼「太感動了！」

味王香菇肉羹泡麵爆紅 網封「魔王級別」：多這1步驟才懂吃

台灣泡麵種類琳瑯滿目，從統一肉燥麵到維力炸醬麵，幾乎是國民宵夜首選。近日在社群平台Threads上，「味王香菇肉羹湯麵」掀起話題。外觀樸素、口味卻極具層次的它，因「必須自行勾芡」的吃法引起熱烈討論，被網友笑稱是「泡麵界魔王等級的挑戰」。

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

