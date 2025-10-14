他逛街看店家門口推車畫面驚呆 全網點頭：台灣人標配

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在店家門口看到一台推車放滿手搖飲，讓他笑稱「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
台灣人愛喝手搖飲，常可在同一條街上見到不少手搖飲品牌。對此，一名網友分享，在某店家門口看到一台推車放滿顧客們的手搖飲，讓他笑稱「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在逛街時，看到一家店門口放著一台推車，上面擺滿其他顧客的手搖飲，讓他忍不住笑稱「台灣人血管裡流的是手搖嗎？」，好笑的是，他逛完該店家時，還找不到自己買的那杯手搖飲。

貼文一出後，不少網友都爆共鳴，紛紛表示「台灣人標配」、「手搖飲是我的血液，我跟男友兩個人一天可以喝到6杯手搖飲」、「真的把手搖飲當水喝了」、「一天沒喝手搖飲，渾身不對勁」、「出國後回台灣，第一件事就是找手搖」、「早餐配青茶，午餐配金萱，晚餐再配一罐無糖綠」、「一天一杯手搖飲」。

不過，也有部分網友回應「沒事還是要多喝水！」、「台灣真的是手搖王國，但自從得知同學的學長喝手搖喝到洗腎，更督促自己要喝水」、「小心離糖尿病又前進一步」。

