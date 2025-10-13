快訊

北市馬路多了沒見過「紫色、藍色標線」 交通局說明違規最高罰36000

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現路面多了「藍色方格」，好奇發問用途。圖擷自臺北交通大家談
一名網友發現路面多了「藍色方格」，好奇發問用途。圖擷自臺北交通大家談

用路人在馬路除了注意號誌、斑馬線外，近日路上又多了一條「藍色標線」，讓人不禁好奇這是什麼。日前有位男子走在台北市基隆路二段的路口時，發現剛整修完的柏油路，多出了一條藍色為主的標線，他PO文發問後，引起許多人討論。對此，北市交通局表示，這些彩色瀝青壓花是為打造「行人友善區」，用來提醒駕駛經過時要減速，而且區內限速30公里並禁止按喇叭，否則將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處以1200元至3萬6000元罰款。

一名網友經過基隆路二段時，發現路面有一塊是深藍色的區域，在更前面有一塊紫色區域，他在Threads發文指出，最近修完路面後，馬路上多了藍色跟紫色的區域，讓他好奇「這是什麼用途？」

貼文曝光後，有網友幽默表示「準備削弱你荷包用的」、「友善科技執法」，也有網友認真解答「台北市的行人友善區都是用深藍色鋪面做提示的」。

而真正的答案是「為了提醒駕駛減速」，台北市交通局說明，彩色標記行穿線串聯行人動線，也搭配設置楔形標線，使駕駛人接近路口時因道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，同時，也設置組裝式減速丘，讓駕駛人必須減速才能較平緩的通過路段，同時，也透過交通友善區標誌、彩色瀝青壓花之路口意象，以提示駕駛人進入了一個行人友善之區域，須減速慢行。

台北市交通局也表示，依規定行人友善區最高限速為30公里，禁止鳴喇叭，若駕駛人超速，將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，視情節輕重處以1200元至3萬6000元罰鍰。

柏油路 行人

買飯糰差5元！國中弟轉頭羞愧放回 路人1舉動逼哭近3萬人

一段感人的日常善舉在網路上引發熱議。一位自稱為執業律師的網友分享，9日下午在超商排隊要結帳時，親眼目睹一位國中男學生因手頭不夠，買不起一個飯糰，最終他協助給錢，讓學生得以溫飽，溫馨畫面讓不少網友直呼「太感動了！」

味王香菇肉羹泡麵爆紅 網封「魔王級別」：多這1步驟才懂吃

台灣泡麵種類琳瑯滿目，從統一肉燥麵到維力炸醬麵，幾乎是國民宵夜首選。近日在社群平台Threads上，「味王香菇肉羹湯麵」掀起話題。外觀樸素、口味卻極具層次的它，因「必須自行勾芡」的吃法引起熱烈討論，被網友笑稱是「泡麵界魔王等級的挑戰」。

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

公車站牌藏「1功能」超實用 一票人驚呼：現在才知道

平常用來追蹤公車動態的電子站牌，其實還藏著許多人不知道的小功能。桃園一名網友日前在Threads上分享發現，站牌上的感應區不只顯示公車資訊，還能查出悠遊卡或一卡通的餘額，貼文短短幾天就吸引超過二十二萬人次瀏覽，讓通勤族驚呼，「原來站牌這麼厲害」。

新北耶誕城即將開幕！網傳「3字」活動主題讓板橋人崩潰：小丑是我

2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。對此，一名網友分享，網路上盛傳今年的活動主題為「馬戲團」，讓他笑稱「小丑是板橋人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

