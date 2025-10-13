北市馬路多了沒見過「紫色、藍色標線」 交通局說明違規最高罰36000

用路人在馬路除了注意號誌、斑馬線外，近日路上又多了一條「藍色標線」，讓人不禁好奇這是什麼。日前有位男子走在台北市基隆路二段的路口時，發現剛整修完的柏油路，多出了一條藍色為主的標線，他PO文發問後，引起許多人討論。對此，北市交通局表示，這些彩色瀝青壓花是為打造「行人友善區」，用來提醒駕駛經過時要減速，而且區內限速30公里並禁止按喇叭，否則將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處以1200元至3萬6000元罰款。

一名網友經過基隆路二段時，發現路面有一塊是深藍色的區域，在更前面有一塊紫色區域，他在Threads發文指出，最近修完路面後，馬路上多了藍色跟紫色的區域，讓他好奇「這是什麼用途？」

貼文曝光後，有網友幽默表示「準備削弱你荷包用的」、「友善科技執法」，也有網友認真解答「台北市的行人友善區都是用深藍色鋪面做提示的」。

而真正的答案是「為了提醒駕駛減速」，台北市交通局說明，彩色標記行穿線串聯行人動線，也搭配設置楔形標線，使駕駛人接近路口時因道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，同時，也設置組裝式減速丘，讓駕駛人必須減速才能較平緩的通過路段，同時，也透過交通友善區標誌、彩色瀝青壓花之路口意象，以提示駕駛人進入了一個行人友善之區域，須減速慢行。

台北市交通局也表示，依規定行人友善區最高限速為30公里，禁止鳴喇叭，若駕駛人超速，將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，視情節輕重處以1200元至3萬6000元罰鍰。