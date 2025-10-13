買飯糰差5元！國中弟轉頭羞愧放回 路人1舉動逼哭近3萬人

一段感人的日常善舉在網路上引發熱議。一位自稱為執業律師的網友分享，9日下午在超商排隊要結帳時，親眼目睹一位國中男學生因手邊錢不夠，買不起一個飯糰，最終他協助補足差額，讓學生得以溫飽，溫馨畫面讓不少網友直呼「太感動了！」

根據原PO描述，當時這名男孩拿著一個肉鬆飯糰準備結帳，刷條碼後放上25元銅板，但店員禮貌提醒飯糰價格為30元。小男孩聽到後顯得有些不好意思，小聲地說：「蛤？之前不是25嗎？是不是漲價了？」接著轉頭向排隊的民眾道歉，並開始翻找口袋和書包，試圖湊齊差額。

最後，他對櫃檯說：「姐姐對不起，我錢不夠，我去看看有沒有其他的東西。」就把飯糰放回貨架，轉身在店內繼續尋找更便宜的商品。

原PO表示，店員這時也偷偷跟他說，那個小孩是附近的弱勢家庭，幾乎每次光顧都只購買一個最便宜的飯糰或三明治果腹，情況讓人不忍。

原PO聽完感到十分不捨，從架上取回那個飯糰，交到男孩手中，並遞上一張百元鈔票，鼓勵他：「看看還想喝什麼，自己挑，不用還我。你還在長身體，要好好照顧自己。」

文章最後，原PO感性地說：「社會上有很多人需要幫助，雖然無法幫到每一個，但眼前能幫一個是一個！」

此文曝光後，至今已經超過2.7萬人按讚，「想到有小孩餓肚子就很難過」、「感謝你的善心，我也相信這件事一定是真的，只是好心疼那小孩」、「真的看到也是會忍不住幫忙」、「是我我也會幫助他，你很棒，請繼續保持幫助弱勢的心」。

但也有人認為原PO是在捏造假故事，對此，原PO也澄清，「為什麼總是有一堆蠢人說是假的？造假我是能賺錢還是能出名嗎？」

事實上，針對類似情況，台灣目前已有多地推行「幸福保衛站」計畫。包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣與宜蘭縣等8個縣市，與當地便利商店合作，提供18歲以下有急難或飢餓需求的孩童，每次約100元的免費餐點，盼能在第一時間提供協助。