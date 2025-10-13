快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

買飯糰差5元！國中弟轉頭羞愧放回 路人1舉動逼哭近3萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
飯糰示意圖。 圖／ingimage
飯糰示意圖。 圖／ingimage

一段感人的日常善舉在網路上引發熱議。一位自稱為執業律師的網友分享，9日下午在超商排隊要結帳時，親眼目睹一位國中男學生因手邊錢不夠，買不起一個飯糰，最終他協助補足差額，讓學生得以溫飽，溫馨畫面讓不少網友直呼「太感動了！」

根據原PO描述，當時這名男孩拿著一個肉鬆飯糰準備結帳，刷條碼後放上25元銅板，但店員禮貌提醒飯糰價格為30元。小男孩聽到後顯得有些不好意思，小聲地說：「蛤？之前不是25嗎？是不是漲價了？」接著轉頭向排隊的民眾道歉，並開始翻找口袋和書包，試圖湊齊差額。

最後，他對櫃檯說：「姐姐對不起，我錢不夠，我去看看有沒有其他的東西。」就把飯糰放回貨架，轉身在店內繼續尋找更便宜的商品。

原PO表示，店員這時也偷偷跟他說，那個小孩是附近的弱勢家庭，幾乎每次光顧都只購買一個最便宜的飯糰或三明治果腹，情況讓人不忍。

原PO聽完感到十分不捨，從架上取回那個飯糰，交到男孩手中，並遞上一張百元鈔票，鼓勵他：「看看還想喝什麼，自己挑，不用還我。你還在長身體，要好好照顧自己。」

文章最後，原PO感性地說：「社會上有很多人需要幫助，雖然無法幫到每一個，但眼前能幫一個是一個！」

此文曝光後，至今已經超過2.7萬人按讚，「想到有小孩餓肚子就很難過」、「感謝你的善心，我也相信這件事一定是真的，只是好心疼那小孩」、「真的看到也是會忍不住幫忙」、「是我我也會幫助他，你很棒，請繼續保持幫助弱勢的心」。

但也有人認為原PO是在捏造假故事，對此，原PO也澄清，「為什麼總是有一堆蠢人說是假的？造假我是能賺錢還是能出名嗎？」

事實上，針對類似情況，台灣目前已有多地推行「幸福保衛站」計畫。包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣與宜蘭縣等8個縣市，與當地便利商店合作，提供18歲以下有急難或飢餓需求的孩童，每次約100元的免費餐點，盼能在第一時間提供協助。

延伸閱讀

24小時不打烊！ 隱藏北海道札幌繁華鬧區的「人氣飯糰屋」 成吉思汗烤肉必吃

7~8月統一發票中獎號碼公布 4位幸運兒在超商消費200元以下即中千萬

午餐只吃飯糰 59歲男百萬年薪全上繳「月領6100元」！退休前問家庭存款...妻回這句他崩潰

老闆怕你餓！高雄「浮誇系飯糰」一顆抵兩餐，配菜近60樣有夠狂

相關新聞

買飯糰差5元！國中弟轉頭羞愧放回 路人1舉動逼哭近3萬人

一段感人的日常善舉在網路上引發熱議。一位自稱為執業律師的網友分享，9日下午在超商排隊要結帳時，親眼目睹一位國中男學生因手頭不夠，買不起一個飯糰，最終他協助給錢，讓學生得以溫飽，溫馨畫面讓不少網友直呼「太感動了！」

味王香菇肉羹泡麵爆紅 網封「魔王級別」：多這1步驟才懂吃

台灣泡麵種類琳瑯滿目，從統一肉燥麵到維力炸醬麵，幾乎是國民宵夜首選。近日在社群平台Threads上，「味王香菇肉羹湯麵」掀起話題。外觀樸素、口味卻極具層次的它，因「必須自行勾芡」的吃法引起熱烈討論，被網友笑稱是「泡麵界魔王等級的挑戰」。

在全聯用全支付反而沒回饋？ 小編曝正解：刷「這張」最優惠

近期不少消費者走進全聯結帳時，經常被店員詢問是否升級或使用「全支付」，許多人誤以為綁上信用卡就能獲得回饋，實際上卻可能什麼也拿不到。近日全聯小編就在社群發文，親自教學「正確的結帳方式」，引發熱議。

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

公車站牌藏「1功能」超實用 一票人驚呼：現在才知道

平常用來追蹤公車動態的電子站牌，其實還藏著許多人不知道的小功能。桃園一名網友日前在Threads上分享發現，站牌上的感應區不只顯示公車資訊，還能查出悠遊卡或一卡通的餘額，貼文短短幾天就吸引超過二十二萬人次瀏覽，讓通勤族驚呼，「原來站牌這麼厲害」。

新北耶誕城即將開幕！網傳「3字」活動主題讓板橋人崩潰：小丑是我

2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。對此，一名網友分享，網路上盛傳今年的活動主題為「馬戲團」，讓他笑稱「小丑是板橋人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。