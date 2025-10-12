快訊

味王香菇肉羹泡麵爆紅 網封「魔王級別」：多這1步驟才懂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人宵夜喜歡吃泡麵，而「味王香菇肉羹湯麵」的沖泡方式成為老饕們的討論話題。示意圖／ingimage
許多人宵夜喜歡吃泡麵，而「味王香菇肉羹湯麵」的沖泡方式成為老饕們的討論話題。示意圖／ingimage

台灣泡麵種類琳瑯滿目，從統一肉燥麵到維力炸醬麵，幾乎是國民宵夜首選。近日在社群平台Threads上，「味王香菇肉羹湯麵」掀起話題。外觀樸素、口味卻極具層次的它，因「必須自行勾芡」的吃法引起熱烈討論，被網友笑稱是「泡麵界魔王等級的挑戰」。

原PO分享，某天在公司泡這款麵當午餐，同事看包裝以為很難吃，沒想到分食一口後立刻愛上。照片中那碗湯麵香氣四溢，入口滑順的湯頭讓不少人直呼「勾芡加持果然不同凡響」。

留言區瞬間掀起共鳴，許多老饕表示這是「從小吃到大的老味道」，笑說只有真正懂得勾芡的人，才配吃這碗，並大力譽為低估多年的國民美食，只要掌握時間與比例，「濃度恰到好處時，那股酸香比現煮的羹湯還迷人」。

也有不少人坦言這輩子從沒吃過，第一次嘗試就被粉包嚇到，「整碗變糊漿」，因此戲稱是「高手級泡麵」。老饕建議，想泡出完美口感，除了火候，還得耐心與手感並用。

味王也在官網特別說明沖泡方式：撕開碗蓋取出油包與粉包，先加入油包後注入滾燙熱水，靜置三分鐘，再將粉包勾芡攪拌均勻，最後加入黑醋調味，就能吃到酸香交融的經典湯底。

不過，許多老手都透露真正關鍵在「分次攪拌」。他們建議先取少量粉包緩緩倒入，一手持筷快速攪拌、一手分批加粉，確認湯汁完全融合後再加入剩餘粉末，如此可避免結塊；也有人偏好先加一半粉包，泡開後再補第二次，保留微微顆粒口感。

