在全聯用全支付反而沒回饋？ 小編曝正解：刷「這張」最優惠

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯除本身的全支付之外，其他電子支付或第三方支付都無法使用。圖／聯合報系資料照
近期不少消費者走進全聯結帳時，經常被店員詢問是否升級或使用「全支付」，許多人誤以為綁上信用卡就能獲得回饋，實際上卻可能什麼也拿不到。近日全聯小編就在社群發文，親自教學「正確的結帳方式」，引發熱議。

小編在Threads上笑稱，幾乎每天都看到客人掏出手機使用全支付，畫面上還綁著國泰Cube卡，「其實在全聯要用這張卡，應該綁pxpay才有回饋」。他坦言，多數人是被公司活動鼓勵升級成全支付會員，以為「全支付一定比較好」，但對於信用卡使用者來說情況剛好相反。 

他解釋，在全聯門市使用全支付綁信用卡結帳時，大部分銀行早已排除這項交易回饋。若想在全聯獲得折扣或積分，最有效率的方式是直接刷國泰Cube卡實體卡，或將該卡綁進pxpay付款；部分銀行的信用卡若支援悠遊卡或一卡通功能，也能享有回饋。近期新推出的台新大全聯聯名卡亦列為例外。

小編還加碼貼出「解除錯誤綁定」教學，指導民眾如何取消全支付與pxpay的連動。只要開啟pxpay首頁、點入全支付後輸入密碼，在設定頁面最底端選擇「取消連結」，即可恢復使用信用卡付款功能。

他最後直言，全支付在其他通路使用回饋確實愈來愈多，但在全聯通路中，若以綁信用卡付款，銀行多半不予計點或回饋；若真的喜歡用全支付，可以選擇「儲值」或「綁定銀行帳戶扣款」的方式，才能真正享受優惠，「全聯是全台最棒的幸福企業，所以我善意提醒大家，不要再傻傻綁信用卡用全支付啦！」

全聯 大全聯 全支付 信用卡 紅利點數 國泰世華

相關新聞

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

公共廁所裡的塗鴉並不少見，有些內容卻讓人哭笑不得。一名網友近日在外如廁時，發現馬桶坐墊上被畫了圓圈，旁邊還寫著「夾會痛」三個字，仔細一看，果然有條細長裂縫，讓他忍不住感嘆：「實在是太貼心了」。

公車站牌藏「1功能」超實用 一票人驚呼：現在才知道

平常用來追蹤公車動態的電子站牌，其實還藏著許多人不知道的小功能。桃園一名網友日前在Threads上分享發現，站牌上的感應區不只顯示公車資訊，還能查出悠遊卡或一卡通的餘額，貼文短短幾天就吸引超過二十二萬人次瀏覽，讓通勤族驚呼，「原來站牌這麼厲害」。

新北耶誕城即將開幕！網傳「3字」活動主題讓板橋人崩潰：小丑是我

2025新北耶誕城將於11月14日開城，一連展45天至12月28日，每年雖然吸引大批遊客，卻讓板橋居民相當頭痛。對此，一名網友分享，網路上盛傳今年的活動主題為「馬戲團」，讓他笑稱「小丑是板橋人？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

最美風景是人！陸客來台5天狂誇台人熱情 卻因1缺點難以久留

一名來自中國大陸的網友近日分享首次來台旅遊的體驗，表示雖然目前陸客尚未開放自由行，但因自己在日本留學，能夠申請入台證順利來台。他此行造訪了台北、墾丁與高雄等地，整體旅遊體驗令人滿意，尤其對台灣民眾的友善態度留下深刻印象。

外送要不要送上樓爭議多 網：盼平台定附加樓層費

一名網友近日在論壇詢問，外送員應不應該將商品送到消費者門口，留言區的網友議論紛紛，有人直言「外送員不爽的是系統都不給樓層指示」。有人認為外送員將商品送到1樓以上地點應該加收「樓層費」，也有人請求平台訂定收費標準。不過有外送員透露自己的經驗是，將商品送到消費者家門口會看到消費者的裸體，也有網友則認為讓非住戶的外送員上樓到家門口有風險。

