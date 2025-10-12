在全聯用全支付反而沒回饋？ 小編曝正解：刷「這張」最優惠

近期不少消費者走進全聯結帳時，經常被店員詢問是否升級或使用「全支付」，許多人誤以為綁上信用卡就能獲得回饋，實際上卻可能什麼也拿不到。近日全聯小編就在社群發文，親自教學「正確的結帳方式」，引發熱議。

小編在Threads上笑稱，幾乎每天都看到客人掏出手機使用全支付，畫面上還綁著國泰Cube卡，「其實在全聯要用這張卡，應該綁pxpay才有回饋」。他坦言，多數人是被公司活動鼓勵升級成全支付會員，以為「全支付一定比較好」，但對於信用卡使用者來說情況剛好相反。

他解釋，在全聯門市使用全支付綁信用卡結帳時，大部分銀行早已排除這項交易回饋。若想在全聯獲得折扣或積分，最有效率的方式是直接刷國泰Cube卡實體卡，或將該卡綁進pxpay付款；部分銀行的信用卡若支援悠遊卡或一卡通功能，也能享有回饋。近期新推出的台新大全聯聯名卡亦列為例外。

小編還加碼貼出「解除錯誤綁定」教學，指導民眾如何取消全支付與pxpay的連動。只要開啟pxpay首頁、點入全支付後輸入密碼，在設定頁面最底端選擇「取消連結」，即可恢復使用信用卡付款功能。

他最後直言，全支付在其他通路使用回饋確實愈來愈多，但在全聯通路中，若以綁信用卡付款，銀行多半不予計點或回饋；若真的喜歡用全支付，可以選擇「儲值」或「綁定銀行帳戶扣款」的方式，才能真正享受優惠，「全聯是全台最棒的幸福企業，所以我善意提醒大家，不要再傻傻綁信用卡用全支付啦！」